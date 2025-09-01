Advertisement

إقتصاد

مع ترقب المستثمرين لمؤشرات سوق العمل الأميركية.. تأرجح في سعر الدولار

Lebanon 24
01-09-2025 | 01:55
تحرك الدولار في اتجاه غير واضح، اليوم الاثنين، مع تطلع الأسواق إلى مجموعة من بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، والتي قد تحدد حجم الخفض المتوقع لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولا يزال المتعاملون يقيمون بيانات التضخم الأميركية التي صدرت يوم الجمعة، وحكم المحكمة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير قانونية، بالإضافة إلى الصراع المستمر بين ترامب والمركزي الأميركي بشأن محاولته إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي المركزي الأميركي.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين إلى 147.20 في بداية المعاملات الآسيوية، بعد أن سجل انخفاضا شهريا بنسبة 2.5% مقابل العملة اليابانية يوم الجمعة.
