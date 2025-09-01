مع ترقب المستثمرين لمؤشرات سوق العمل الأميركية.. تأرجح في سعر الدولار

Advertisement

تحرك الدولار في اتجاه غير واضح، اليوم الاثنين، مع تطلع الأسواق إلى مجموعة من بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، والتي قد تحدد حجم الخفض المتوقع لسعر الفائدة من قبل (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا الشهر.ولا يزال المتعاملون يقيمون بيانات التضخم الأميركية التي صدرت يوم الجمعة، وحكم المحكمة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي غير قانونية، بالإضافة إلى الصراع المستمر بين والمركزي الأميركي بشأن محاولته إقالة ليزا كوك، محافظي المركزي الأميركي.وارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين إلى 147.20 في بداية المعاملات الآسيوية، بعد أن سجل انخفاضا شهريا بنسبة 2.5% مقابل العملة يوم الجمعة.