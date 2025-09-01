30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
هبوط حاد لمؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
01-09-2025
|
01:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
هبط مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع تراجع أسهم قطاع الرقائق، مستلهما الإشارات من عمليات البيع التي قادتها أسهم التكنولوجيا في
وول ستريت
يوم الجمعة.
Advertisement
وانخفض المؤشر نيكي بأكثر من اثنين بالمئة إلى 41849.82 نقطة، وكان قد انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى 41843.96 للمرة الأولى منذ الثامن من آب.
وكان أكثر من نصف تراجع المؤشر نيكي بسبب انخفاض سهمين من الأسهم القيادية، إذ تراجع سهم
شركة تصنيع
معدات اختبار الرقائق ومورد إنفيديا أدفانتيست 9.1 بالمئة، في حين انخفض سهم
مجموعة سوفت بنك
المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على
الذكاء الاصطناعي
6.3 بالمئة.
وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.
والأسواق الأميركية مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
01/09/2025 11:37:14
01/09/2025 11:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتخطى 43000 نقطة
Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتخطى 43000 نقطة
01/09/2025 11:37:14
01/09/2025 11:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتراجع متأثرا بمخاوف الرسوم الجمركية
Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتراجع متأثرا بمخاوف الرسوم الجمركية
01/09/2025 11:37:14
01/09/2025 11:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتخلى عن مكاسبه المبكرة
Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتخلى عن مكاسبه المبكرة
01/09/2025 11:37:14
01/09/2025 11:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
مجموعة سوفت بنك
مجموعة سوفت
شركة تصنيع
وول ستريت
سوفت بنك
اليابان
سابي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
Lebanon 24
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
02:36 | 2025-09-01
01/09/2025 02:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب المستثمرين لمؤشرات سوق العمل الأميركية.. تأرجح في سعر الدولار
Lebanon 24
مع ترقب المستثمرين لمؤشرات سوق العمل الأميركية.. تأرجح في سعر الدولار
01:55 | 2025-09-01
01/09/2025 01:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة لسياسات ترامب التجارية.. الرسوم الجمركية أمام المحكمة العليا
Lebanon 24
ضربة لسياسات ترامب التجارية.. الرسوم الجمركية أمام المحكمة العليا
00:57 | 2025-09-01
01/09/2025 12:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب لم يعد "الملاذ الآمن" التقليدي.. لماذا؟
Lebanon 24
الذهب لم يعد "الملاذ الآمن" التقليدي.. لماذا؟
23:00 | 2025-08-31
31/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتهيأ لمرحلة صعود جديدة.. تحليل يكشف التفاصيل
Lebanon 24
الذهب يتهيأ لمرحلة صعود جديدة.. تحليل يكشف التفاصيل
16:16 | 2025-08-31
31/08/2025 04:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
02:00 | 2025-09-01
01/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تحتفل بزفاف إبنها... وهذه هويّة العروس (صور وفيديو)
09:45 | 2025-08-31
31/08/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:36 | 2025-09-01
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
01:55 | 2025-09-01
مع ترقب المستثمرين لمؤشرات سوق العمل الأميركية.. تأرجح في سعر الدولار
00:57 | 2025-09-01
ضربة لسياسات ترامب التجارية.. الرسوم الجمركية أمام المحكمة العليا
23:00 | 2025-08-31
الذهب لم يعد "الملاذ الآمن" التقليدي.. لماذا؟
16:16 | 2025-08-31
الذهب يتهيأ لمرحلة صعود جديدة.. تحليل يكشف التفاصيل
16:08 | 2025-08-31
بحث بريطاني: الرجال يحصلون على مكافآت أكثر من النساء
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 11:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 11:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 11:37:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24