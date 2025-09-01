Advertisement

إقتصاد

هبوط حاد لمؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

Lebanon 24
01-09-2025 | 01:57
Doc-P-1411494-638923141421570839.jpg
Doc-P-1411494-638923141421570839.jpg photos 0
هبط مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع تراجع أسهم قطاع الرقائق، مستلهما الإشارات من عمليات البيع التي قادتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت يوم الجمعة.
وانخفض المؤشر نيكي بأكثر من اثنين بالمئة إلى 41849.82 نقطة، وكان قد انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى 41843.96 للمرة الأولى منذ الثامن من آب.

وكان أكثر من نصف تراجع المؤشر نيكي بسبب انخفاض سهمين من الأسهم القيادية، إذ تراجع سهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق ومورد إنفيديا أدفانتيست 9.1 بالمئة، في حين انخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 6.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

والأسواق الأميركية مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.
