هبوط حاد لمؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

هبط مؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع تراجع أسهم قطاع الرقائق، مستلهما الإشارات من عمليات البيع التي قادتها أسهم التكنولوجيا في يوم الجمعة.وانخفض المؤشر نيكي بأكثر من اثنين بالمئة إلى 41849.82 نقطة، وكان قد انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى 41843.96 للمرة الأولى منذ الثامن من آب.وكان أكثر من نصف تراجع المؤشر نيكي بسبب انخفاض سهمين من الأسهم القيادية، إذ تراجع سهم معدات اختبار الرقائق ومورد إنفيديا أدفانتيست 9.1 بالمئة، في حين انخفض سهم المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على 6.3 بالمئة.وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.والأسواق الأميركية مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.