إقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر

Lebanon 24
01-09-2025 | 02:36
سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر اليوم الاثنين، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3475.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى منذ 23 أبريل نيسان. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.9 بالمئة إلى 3546.10 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس “ساعدت التعليقات الحذرة من رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي المتداولين على تجاوز بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت مرتفعة يوم الجمعة وأبقت الباب مفتوحا أمام خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر”.

وأضاف سيمبسون أن محكمة الاستئناف الأمريكية اعتبرت أيضا أن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية، مما زاد من الضغط على الدولار وأدى إلى ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.6 بالمئة على أساس سنوي وكلاهما يتماشى مع التوقعات.
مجلس الاحتياطي الاتحادي

الولايات المتحدة

محكمة الاستئناف

الرئيس الأمريكي

البنك المركزي

دونالد ترامب

الأمريكية

الاستئناف

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24