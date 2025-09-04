Advertisement

إقتصاد

روسيا: نواصل تعزيز تعاوننا الزراعي والتجاري مع الجزائر

Lebanon 24
04-09-2025 | 23:00
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف استعداد بلاده لتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية مع الجزائر وزيادة صادرات الأسمدة المعدنية إلى هذا البلد.
وجاء التصريح خلال استقبال باتروشيف لسفير الجزائر لدى موسكو توفيق جوامع.

وقال بيان صدر عن مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي أن "روسيا ستواصل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع الجزائر، وهي مستعدة لتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وزيادة صادرات الأسمدة المعدنية إلى السوق الجزائرية".

وأضاف البيان أن اللقاء تناول مناقشة سبل تطوير إمكانات التعاون الثنائي بين البلدين، معربا عن التزام الجانب الروسي بمواصلة الحوار البناء مع أحد أبرز شركاء روسيا في القارة الإفريقية عبر جميع مجالات التعاون المشترك. (روسيا اليوم)
