روسيا: نواصل تعزيز تعاوننا الزراعي والتجاري مع الجزائر

أكد الروسي دميتري باتروشيف استعداد بلاده لتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية مع وزيادة صادرات الأسمدة المعدنية إلى .وجاء التصريح خلال استقبال باتروشيف لسفير الجزائر لدى توفيق جوامع.وقال بيان صدر عن الوزراء الروسي أن " ستواصل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع الجزائر، وهي مستعدة لتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وزيادة صادرات الأسمدة المعدنية إلى السوق الجزائرية".وأضاف البيان أن اللقاء تناول مناقشة سبل تطوير إمكانات التعاون بين البلدين، معربا عن الجانب الروسي بمواصلة الحوار البناء مع أحد أبرز شركاء روسيا في القارة الإفريقية عبر جميع مجالات التعاون المشترك. (روسيا اليوم)