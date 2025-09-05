ترامب يرفع سقف التحدي: رسوم جمركية على أشباه الموصلات قريباً

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي عزمه فرض رسوم جمركية وُصفت بـ"الكبيرة نسبياً" على واردات الرقائق الإلكترونية، في محاولة لحماية الصناعات الأميركية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال يعد عصب التكنولوجيا الحديثة.وخلال مأدبة عشاء رسمية في حضرها كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا، أوضح أن الرسوم لن تشمل الشركات التي تستثمر في بناء مصانع داخل ، مشيراً إلى أن شركات مثل آبل "لن تدفع شيئاً إذا صنعت محلياً".الخطوة تأتي في ظل تصاعد المنافسة على سوق أشباه الموصلات، مع استثمارات ضخمة من عمالقة التكنولوجيا مثل آبل (600 مليار دولار خلال أربع سنوات) ومايكرون (200 مليار دولار). كثفت في الأشهر الماضية ضغوطها على شركات مثل TSMC التايوانية، كما منعت إنفيديا من بيع شرائح متقدمة للصين، ضمن استراتيجية "احتواء التكنولوجيا" التي تضعها .