إقتصاد

ترامب يرفع سقف التحدي: رسوم جمركية على أشباه الموصلات قريباً

Lebanon 24
05-09-2025 | 02:00
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية وُصفت بـ"الكبيرة نسبياً" على واردات الرقائق الإلكترونية، في محاولة لحماية الصناعات الأميركية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال يعد عصب التكنولوجيا الحديثة.
وخلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض حضرها كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا، أوضح ترامب أن الرسوم لن تشمل الشركات التي تستثمر في بناء مصانع داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن شركات مثل آبل "لن تدفع شيئاً إذا صنعت محلياً".

الخطوة تأتي في ظل تصاعد المنافسة على سوق أشباه الموصلات، مع استثمارات ضخمة من عمالقة التكنولوجيا مثل آبل (600 مليار دولار خلال أربع سنوات) ومايكرون (200 مليار دولار). واشنطن كثفت في الأشهر الماضية ضغوطها على شركات مثل TSMC التايوانية، كما منعت إنفيديا من بيع شرائح متقدمة للصين، ضمن استراتيجية "احتواء التكنولوجيا" التي تضعها إدارة ترامب.
 
(اقتصاد سكاي نيوز)
 
