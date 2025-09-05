Advertisement

إقتصاد

توقيع إتفاقية بين "غازبروم" وكازاخستان لزيادة إمدادات الغاز

Lebanon 24
05-09-2025 | 07:44
وقعت شركة "غازبروم" الروسية، مع كازاخستان اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز الروسي خلال عامي 2025-2026.
وكانت "غازبروم" وحكومة كازاخستان قد وقّعتا في تشرين الثاني 2023 اتفاقية للتعاون الاستراتيجي. (روسيا اليوم)

 
الغاز الروسي

روسيا اليوم

غازبروم

روسيا

الروس

تيجي

بروم

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24