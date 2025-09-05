29
إقتصاد
توقيع إتفاقية بين "غازبروم" وكازاخستان لزيادة إمدادات الغاز
Lebanon 24
05-09-2025
|
07:44
وقعت شركة "
غازبروم
" الروسية، مع كازاخستان اتفاقية لزيادة إمدادات
الغاز الروسي
خلال عامي 2025-2026.
وكانت "غازبروم" وحكومة كازاخستان قد وقّعتا في تشرين الثاني 2023 اتفاقية للتعاون الاستراتيجي. (روسيا اليوم)
