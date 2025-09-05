Advertisement

إقتصاد

البورصة المصرية تحت الضغط: تراجعات جماعية وخروج للأموال الأجنبية

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:30
A-
A+

Doc-P-1413342-638927049724541373.jpeg
Doc-P-1413342-638927049724541373.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت تعاملات المصريين نسبة 93.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.6%، والعرب على 3.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 96.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 115.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
Advertisement

ومثلت تعاملات المصريين 88.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6%، وسجل العرب 5.5%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 6.1 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 4.375 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 34761.97 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 10871.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 14344.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 42681.36 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.98% ليغلق عند مستوى 20191.22 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 36.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.454 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.372 تريليون جنيه إلى 1.338 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، كما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 633.8 مليار جنيه إلى 629.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
البورصة المصرية تعود للعمل وتستأنف التداولات اليوم
lebanon 24
06/09/2025 04:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البورصة المصرية تعلن استئناف التداول بعد تعليقه أمس بسبب حريق سنترال رمسيس
lebanon 24
06/09/2025 04:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البورصة المصرية تعلق التداول لجلسة الثلاثاء بسبب حريق سنترال رمسيس
lebanon 24
06/09/2025 04:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب حريق سنترال رمسيس.. البورصة المصرية تعلق التداول لجلسة الثلاثاء
lebanon 24
06/09/2025 04:14:39 Lebanon 24 Lebanon 24

البورصة المصرية

رأس المال

المصرية

الرئيسي

جمالي

مصرية

مصري

صافي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:45 | 2025-09-05
12:55 | 2025-09-05
11:00 | 2025-09-05
10:42 | 2025-09-05
09:09 | 2025-09-05
08:00 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24