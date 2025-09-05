26
البورصة المصرية تحت الضغط: تراجعات جماعية وخروج للأموال الأجنبية
Lebanon 24
05-09-2025
|
15:30
A-
A+
سجلت تعاملات المصريين نسبة 93.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة
المصرية
، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.6%، والعرب على 3.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب
صافي
بيع بقيمة 96.1 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 115.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 88.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6%، وسجل العرب 5.5%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 6.1 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 4.375 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكان المؤشر
الرئيسي
"
إيجي
إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 34761.97 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 10871.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 14344.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 42681.36 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.98% ليغلق عند مستوى 20191.22 نقطة.
وخسر
رأس المال
السوقي للبورصة المصرية نحو 36.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.454 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.372 تريليون جنيه إلى 1.338 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، كما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 633.8 مليار جنيه إلى 629.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%. (اليوم السابع)
