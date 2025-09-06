وصول ناقلة غاز طبيعي روسية ثانية إلى الصين

Advertisement

وصلت إلى ، اليوم السبت، ناقلة ثانية تحمل الطبيعي المسال من مصنع تصدير روسي خاضع لعقوبات أميركية، فيما تواصل توسيع علاقاتها مع ، في تحد لواشنطن.ووصلت ناقلة فوسخود، التي تحمل شحنة من مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في إلى محطة استيراد بيهاي في ، طبقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة للأنباء اليوم السبت.