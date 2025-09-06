29
وصول ناقلة غاز طبيعي روسية ثانية إلى الصين
Lebanon 24
06-09-2025
|
04:41
وصلت إلى
الصين
، اليوم السبت، ناقلة ثانية تحمل
الغاز
الطبيعي المسال من مصنع تصدير روسي خاضع لعقوبات أميركية، فيما تواصل
بكين
توسيع علاقاتها مع
موسكو
، في تحد لواشنطن.
ووصلت ناقلة
النفط
فوسخود، التي تحمل شحنة من مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في
القطب الشمالي
إلى محطة استيراد بيهاي في
جنوب الصين
، طبقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة
بلومبرغ
للأنباء اليوم السبت.
