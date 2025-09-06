Advertisement

إقتصاد

وصول ناقلة غاز طبيعي روسية ثانية إلى الصين

Lebanon 24
06-09-2025 | 04:41
Doc-P-1413524-638927557865297944.webp
Doc-P-1413524-638927557865297944.webp photos 0
وصلت إلى الصين، اليوم السبت، ناقلة ثانية تحمل الغاز الطبيعي المسال من مصنع تصدير روسي خاضع لعقوبات أميركية، فيما تواصل بكين توسيع علاقاتها مع موسكو، في تحد لواشنطن.
ووصلت ناقلة النفط فوسخود، التي تحمل شحنة من مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي إلى محطة استيراد بيهاي في جنوب الصين، طبقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

القطب الشمالي

جنوب الصين

بلومبرغ

الشمالي

واشنطن

الشمال

الغاز

النفط

