إقتصاد

من بينها دولة عربية… هذه أبرز 5 دول تستورد المنتجات الدوائية الروسية!

Lebanon 24
07-09-2025 | 06:45
كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنتون أليخانوف، عن أبرز خمس دول تستورد المنتجات الدوائية الروسية.
وجاء تصريح الوزير على هامش منتدى الشرق الاقتصادي:"دخلت كازاخستان، بيلاروس، أوزبكستان، تركمانستان والجزائر قائمة أكبر خمس دول مستوردة للمنتجات الدوائية الروسية".

في تموز، أفاد أليخانوف أن إنتاج صناعة الأدوية في روسيا خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار من هذا العام ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي.



حاليا، تنتج روسيا أكثر من 85% من جميع الأدوية الدولية غير مسجلة الملكية المدرجة في قائمة الأدوية الحيوية والأساسية.
