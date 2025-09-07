من بينها دولة عربية… هذه أبرز 5 دول تستورد المنتجات الدوائية الروسية!

كشف والتجارة الروسي، أنتون أليخانوف، عن أبرز خمس دول تستورد المنتجات الدوائية الروسية.

وجاء تصريح الوزير على هامش الاقتصادي:"دخلت كازاخستان، بيلاروس، ، تركمانستان والجزائر قائمة أكبر خمس دول مستوردة للمنتجات الدوائية الروسية".



في ، أفاد أليخانوف أن إنتاج صناعة الأدوية في خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار من هذا العام ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي.







حاليا، تنتج روسيا أكثر من 85% من جميع الأدوية الدولية غير مسجلة الملكية المدرجة في قائمة الأدوية الحيوية والأساسية.