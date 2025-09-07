29
إقتصاد
من بينها دولة عربية… هذه أبرز 5 دول تستورد المنتجات الدوائية الروسية!
Lebanon 24
07-09-2025
|
06:45
كشف
وزير الصناعة
والتجارة الروسي، أنتون أليخانوف، عن أبرز خمس دول تستورد المنتجات الدوائية الروسية.
وجاء تصريح الوزير على هامش
منتدى الشرق
الاقتصادي:"دخلت كازاخستان، بيلاروس،
أوزبكستان
، تركمانستان والجزائر قائمة أكبر خمس دول مستوردة للمنتجات الدوائية الروسية".
في
تموز
، أفاد أليخانوف أن إنتاج صناعة الأدوية في
روسيا
خلال الفترة من كانون الثاني إلى أيار من هذا العام ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي.
حاليا، تنتج روسيا أكثر من 85% من جميع الأدوية الدولية غير مسجلة الملكية المدرجة في قائمة الأدوية الحيوية والأساسية.
