إقتصاد

إعلان عن زيادة الانتاج.. روسيا تتمسك بتعهداتها في "أوبك+"

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:00
Doc-P-1414211-638929452309971821.png
Doc-P-1414211-638929452309971821.png photos 0
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك التزام بلاده الكامل بجميع تعهداتها ضمن تحالف "أوبك+"، مشيراً إلى أن موسكو قد ترفع إنتاجها النفطي بمقدار 42 ألف برميل يومياً خلال شهر تشرين الأول المقبل، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية.
وفي مقابلة مع قناة "روسيا 24" الحكومية، أوضح نوفاك أن روسيا نفذت التزاماتها السابقة سواء من حيث خفض الإنتاج أو آليات التعويض المتفق عليها مع الشركاء في التحالف. وأكد أن هذه المرونة تمنح موسكو القدرة على زيادة تدريجية في إنتاج النفط بما يخدم قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.

وأضاف نوفاك أن بلاده ستواصل اتخاذ قراراتها بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية واستقرارها، مشدداً على أن الزيادة المقررة تعكس سياسة مرنة في إدارة الموارد النفطية بما يتوافق مع أهداف "أوبك+" الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب تقلبات حادة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز قدرة الصناعة النفطية الروسية على دعم الاقتصاد المحلي، في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بالعقوبات الغربية وتغيرات الطلب العالمي على الطاقة.

يُذكر أن تحالف "أوبك+" أُطلق في عام 2016 بمشاركة دول "أوبك" ومنتجين مستقلين، أبرزهم روسيا، بهدف تنسيق مستويات الإنتاج لتحقيق استقرار في الأسواق العالمية. ولعبت قراراته دوراً محورياً في مواجهة أزمات عدة، من بينها جائحة كورونا التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في الطلب على الطاقة.
 
