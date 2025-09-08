إعلان عن زيادة الانتاج.. روسيا تتمسك بتعهداتها في "أوبك+"

Advertisement

أكد الروسي ألكسندر نوفاك بلاده الكامل بجميع تعهداتها ضمن تحالف "أوبك+"، مشيراً إلى أن قد ترفع إنتاجها النفطي بمقدار 42 ألف برميل يومياً خلال شهر تشرين الأول المقبل، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين والطلب في الأسواق العالمية.وفي مقابلة مع قناة " 24" الحكومية، أوضح نوفاك أن روسيا نفذت التزاماتها السابقة سواء من حيث خفض الإنتاج أو آليات التعويض المتفق عليها مع الشركاء في التحالف. وأكد أن هذه المرونة تمنح موسكو القدرة على زيادة تدريجية في إنتاج بما يخدم قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني.وأضاف نوفاك أن بلاده ستواصل اتخاذ قراراتها بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية واستقرارها، مشدداً على أن الزيادة المقررة تعكس سياسة مرنة في إدارة الموارد النفطية بما يتوافق مع أهداف "أوبك+" الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب تقلبات حادة.وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز قدرة الصناعة النفطية الروسية على دعم الاقتصاد المحلي، في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بالعقوبات الغربية وتغيرات الطلب العالمي على الطاقة.يُذكر أن تحالف "أوبك+" أُطلق في عام 2016 بمشاركة دول "أوبك" ومنتجين مستقلين، أبرزهم روسيا، بهدف تنسيق مستويات الإنتاج لتحقيق استقرار في الأسواق العالمية. ولعبت قراراته دوراً محورياً في مواجهة أزمات عدة، من بينها جائحة التي أدت إلى انهيار غير مسبوق في الطلب على الطاقة.