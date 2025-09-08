28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اتفاقية إسرائيلية - هندية.. تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل
Lebanon 24
08-09-2025
|
10:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت
إسرائيل
، اليوم الاثنين، اتفاقية مع
الهند
تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين، لتصبح إسرائيل أول دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقع مثل هذه الاتفاقية مع الهند.
Advertisement
وأوضحت
وزارة المالية
الإسرائيلية
أن الاتفاقية وقعها وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش ونظيرته
الهندية
نيرمالا سيثارامان في نيودلهي، بهدف توسيع التجارة والاستثمار بين البلدين. وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة البينية بين إسرائيل والهند بلغ 3.9 مليارات دولار في عام 2024.
وكانت إسرائيل والهند منذ
تموز
الماضي في مراحل متقدمة من المفاوضات بشأن اتفاقية حماية الاستثمار، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين من المعاملة غير العادلة، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والأرباح. كما تأتي الاتفاقية في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والدفاع والبنية التحتية.
ويُتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة تدفق الاستثمارات مع توفير ضمانات قانونية للمستثمرين، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الأموال المشتركة. كما من المتوقع أن تحفز الاتفاقية قطاع الأعمال من خلال تسهيل عملية الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والزراعة والدفاع، بما يدعم النمو الاقتصادي المشترك بين إسرائيل والهند.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا سيعزّز أمن المنطقة وآفاق التجارة والاستثمار الأميركيين
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا سيعزّز أمن المنطقة وآفاق التجارة والاستثمار الأميركيين
08/09/2025 19:48:15
08/09/2025 19:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: روسيا والإمارات ستوقعان اليوم اتفاقيات في مجالي الاستثمار والنقل
Lebanon 24
الكرملين: روسيا والإمارات ستوقعان اليوم اتفاقيات في مجالي الاستثمار والنقل
08/09/2025 19:48:15
08/09/2025 19:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني في زيارة ميدانية إلى قرنايل: تعزيز التعاون لحماية الصنوبر والنحل
Lebanon 24
هاني في زيارة ميدانية إلى قرنايل: تعزيز التعاون لحماية الصنوبر والنحل
08/09/2025 19:48:15
08/09/2025 19:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيسي: حماية الحدود وتعزيز قوة لبنان واجب وطني
Lebanon 24
قبيسي: حماية الحدود وتعزيز قوة لبنان واجب وطني
08/09/2025 19:48:15
08/09/2025 19:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة المالية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الهندية
الجزيرة
الهندي
تابع
قد يعجبك أيضاً
العراق يوقع عقوداً كبرى لتطوير حقول النفط في الناصرية وكركوك
Lebanon 24
العراق يوقع عقوداً كبرى لتطوير حقول النفط في الناصرية وكركوك
10:45 | 2025-09-08
08/09/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أموال المودعين... إليكم آخر تصريح لوزير المالية
Lebanon 24
عن أموال المودعين... إليكم آخر تصريح لوزير المالية
10:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان عن زيادة الانتاج.. روسيا تتمسك بتعهداتها في "أوبك+"
Lebanon 24
إعلان عن زيادة الانتاج.. روسيا تتمسك بتعهداتها في "أوبك+"
10:00 | 2025-09-08
08/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يحطم الأرقام القياسية متجاوزاً 3600 دولار للأونصة
Lebanon 24
الذهب يحطم الأرقام القياسية متجاوزاً 3600 دولار للأونصة
09:00 | 2025-09-08
08/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد روسيا بين الصمود والإنهاك: هل يقترب من الهاوية؟
Lebanon 24
اقتصاد روسيا بين الصمود والإنهاك: هل يقترب من الهاوية؟
08:30 | 2025-09-08
08/09/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:45 | 2025-09-08
العراق يوقع عقوداً كبرى لتطوير حقول النفط في الناصرية وكركوك
10:36 | 2025-09-08
عن أموال المودعين... إليكم آخر تصريح لوزير المالية
10:00 | 2025-09-08
إعلان عن زيادة الانتاج.. روسيا تتمسك بتعهداتها في "أوبك+"
09:00 | 2025-09-08
الذهب يحطم الأرقام القياسية متجاوزاً 3600 دولار للأونصة
08:30 | 2025-09-08
اقتصاد روسيا بين الصمود والإنهاك: هل يقترب من الهاوية؟
08:00 | 2025-09-08
سباق الذكاء الاصطناعي والمناخ: العالم على أعتاب ثورة غير مسبوقة
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 19:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 19:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 19:48:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24