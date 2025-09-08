اتفاقية إسرائيلية - هندية.. تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل

Advertisement

وقعت ، اليوم الاثنين، اتفاقية مع تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل بين البلدين، لتصبح إسرائيل أول دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقع مثل هذه الاتفاقية مع الهند.وأوضحت أن الاتفاقية وقعها وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش ونظيرته نيرمالا سيثارامان في نيودلهي، بهدف توسيع التجارة والاستثمار بين البلدين. وتشير البيانات إلى أن حجم التجارة البينية بين إسرائيل والهند بلغ 3.9 مليارات دولار في عام 2024.وكانت إسرائيل والهند منذ الماضي في مراحل متقدمة من المفاوضات بشأن اتفاقية حماية الاستثمار، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين من المعاملة غير العادلة، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والأرباح. كما تأتي الاتفاقية في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والدفاع والبنية التحتية.ويُتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة تدفق الاستثمارات مع توفير ضمانات قانونية للمستثمرين، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الأموال المشتركة. كما من المتوقع أن تحفز الاتفاقية قطاع الأعمال من خلال تسهيل عملية الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والزراعة والدفاع، بما يدعم النمو الاقتصادي المشترك بين إسرائيل والهند.