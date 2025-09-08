Advertisement

إقتصاد

العراق يوقع عقوداً كبرى لتطوير حقول النفط في الناصرية وكركوك

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:45
Doc-P-1414227-638929481023236864.png
Doc-P-1414227-638929481023236864.png photos 0
أعلنت وزارة النفط العراقية عن توقيع عقود كبرى مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط في الناصرية وكركوك، في خطوة تعتبر دليلاً على قدرة العراق على توفير بيئة استثمارية جاذبة للصناعات النفطية.
وأوضح وكيل وزارة النفط باسم خضير خلال افتتاح معرض العراق الدولي الثالث للنفط والغاز والمشاريع النفطية وجولات التراخيص والطاقة المتجددة أن وزارة النفط حققت خلال فترة الحكومة الحالية قفزات كبيرة في الصناعة النفطية على مستوى أربعة قطاعات رئيسية تشمل الاستخراج، والتصفية، والغاز، وقطاع التوزيع.

وأشار خضير إلى أن الشركات الأجنبية التي غادرت العراق سابقاً عادت لتطلب توقيع مشاريع كبيرة، مؤكداً تواجد الشركات الغربية والأميركية في السوق العراقية. وأضاف أن العقود الجديدة تشمل اتفاقيات مع شركة شيفرون لأربع رقع في حقل الناصرية وحقل بلد، وعقداً مع شركة بي بي البريطانية لاستثمار أربعة حقول في كركوك، بالإضافة إلى مشروع Gi Gib لتنمية الغاز المتكامل في حقل الأرطاوي، والذي يتضمن أربعة مشاريع مهمة تشمل: تطوير الحقل إلى 210 آلاف برميل، واستثمار الغاز لدعم الشبكة الوطنية بكمية 600 مليون قدم مكعبة، وإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة ألف ميغاواط، واستخدام مياه البحر للحقن في المكائن النفطية لتعويض الضغط المستنزف.

وذكر خضير أن العقود الموقعة في حقل أرطاوي بلغت قيمتها حتى الآن 10.9 مليار دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ الصناعة النفطية العراقية، مما يعكس نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الكبيرة وتعزيز قطاع الطاقة بشكل مستدام.
 
(العربية)
10:36 | 2025-09-08
10:15 | 2025-09-08
10:00 | 2025-09-08
09:00 | 2025-09-08
08:30 | 2025-09-08
08:00 | 2025-09-08
