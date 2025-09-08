Advertisement

إقتصاد

مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟

Lebanon 24
08-09-2025 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1414340-638929716722429336.jpg
Doc-P-1414340-638929716722429336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقر سعر النفط مع قيام المتداولين بتقييم قرار "أوبك+" برفع الإنتاج بشكل تدريجي.
Advertisement

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% ليقارب 62 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع بأكثر من 3% الأسبوع الماضي.

كان تحالف "أوبك+" قرر الأحد رفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهو أقل من الزيادة التي كانت مقررة في الشهرين السابقين، مما دفع المستثمرين إلى التراجع عن مواقفهم المتشائمة.

يُشكل قرار "أوبك+" رفع الإنتاج عكساً لسياسة خفض الإنتاج التي كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية عام 2026، وذلك بعد عودة سريعة لإنتاج النفط الذي كان معطلاً خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة من التحالف لاستعادة حصته في السوق. 

في آب، توقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يصل فائض النفط إلى مستوى قياسي في العام المقبل، وهو ما يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن يدفع سعر خام برنت إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.

وانخفض سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 11% هذا العام، كما أثرت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلباً على توقعات الطلب على الطاقة.

مواضيع ذات صلة
النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+"
lebanon 24
09/09/2025 00:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
09/09/2025 00:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
​أسعار النفط​ تواصل خسائرها بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج بأيلول ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي (رويترز)
lebanon 24
09/09/2025 00:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بفعل زيادة إنتاج أوبك وتوترات التجارة.. تراجع في أسعار النفط
lebanon 24
09/09/2025 00:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية

غولدمان ساكس

دونالد ترمب

برميل يوميا

التراجع عن

توقع بنك

خام برنت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:40 | 2025-09-08
10:45 | 2025-09-08
10:36 | 2025-09-08
10:15 | 2025-09-08
10:00 | 2025-09-08
09:00 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24