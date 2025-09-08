مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟

Advertisement

استقر سعر مع قيام المتداولين بتقييم قرار "أوبك+" برفع الإنتاج بشكل تدريجي.ارتفع سعر خام غرب الوسيط بنسبة 0.6% ليقارب 62 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع بأكثر من 3% الأسبوع الماضي.كان تحالف "أوبك+" قرر الأحد رفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهو أقل من الزيادة التي كانت مقررة في الشهرين السابقين، مما دفع المستثمرين إلى مواقفهم المتشائمة.يُشكل قرار "أوبك+" رفع الإنتاج عكساً لسياسة خفض الإنتاج التي كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية عام 2026، وذلك بعد عودة سريعة لإنتاج النفط الذي كان معطلاً خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة من التحالف لاستعادة حصته في السوق.في آب، توقعت أن يصل فائض النفط إلى مستوى قياسي في العام المقبل، وهو ما يتوقع بنك " " أن يدفع سعر إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.وانخفض سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 11% هذا العام، كما أثرت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي سلباً على توقعات الطلب على الطاقة.