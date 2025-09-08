26
إقتصاد
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
Lebanon 24
08-09-2025
16:30
استقر سعر
النفط
مع قيام المتداولين بتقييم قرار "أوبك+" برفع الإنتاج بشكل تدريجي.
ارتفع سعر خام غرب
تكساس
الوسيط بنسبة 0.6% ليقارب 62 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع بأكثر من 3% الأسبوع الماضي.
كان تحالف "أوبك+" قرر الأحد رفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً في أكتوبر، وهو أقل من الزيادة التي كانت مقررة في الشهرين السابقين، مما دفع المستثمرين إلى
التراجع عن
مواقفهم المتشائمة.
يُشكل قرار "أوبك+" رفع الإنتاج عكساً لسياسة خفض الإنتاج التي كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية عام 2026، وذلك بعد عودة سريعة لإنتاج النفط الذي كان معطلاً خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة من التحالف لاستعادة حصته في السوق.
في آب، توقعت
الوكالة الدولية للطاقة
أن يصل فائض النفط إلى مستوى قياسي في العام المقبل، وهو ما يتوقع بنك "
غولدمان ساكس
" أن يدفع سعر
خام برنت
إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.
وانخفض سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 11% هذا العام، كما أثرت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
سلباً على توقعات الطلب على الطاقة.
عن محطة "آكويو" النووية.. أردوغان: ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي
Lebanon 24
عن محطة "آكويو" النووية.. أردوغان: ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي
13:40 | 2025-09-08
08/09/2025 01:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يوقع عقوداً كبرى لتطوير حقول النفط في الناصرية وكركوك
Lebanon 24
العراق يوقع عقوداً كبرى لتطوير حقول النفط في الناصرية وكركوك
10:45 | 2025-09-08
08/09/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أموال المودعين... إليكم آخر تصريح لوزير المالية
Lebanon 24
عن أموال المودعين... إليكم آخر تصريح لوزير المالية
10:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقية إسرائيلية - هندية.. تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل
Lebanon 24
اتفاقية إسرائيلية - هندية.. تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل
10:15 | 2025-09-08
08/09/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان عن زيادة الانتاج.. روسيا تتمسك بتعهداتها في "أوبك+"
Lebanon 24
إعلان عن زيادة الانتاج.. روسيا تتمسك بتعهداتها في "أوبك+"
10:00 | 2025-09-08
08/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
