26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
قبيل التصويت على الثقة بالحكومة الفرنسية.. أسهم أوروبا تغلق مرتفعة
Lebanon 24
08-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في حين ارتفعت الأسهم
الفرنسية
أيضاً قبيل التصويت الذي انتهى بحجب الثقة عن خامس رئيس وزراء في
فرنسا
خلال ثلاث سنوات.
Advertisement
وخسر
فرانسوا
بايرو التصويت في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في القارة لكبح جماح الديون. كما تواجه فرنسا أيضاً أول مراجعاتها للتصنيف الائتماني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأغلق المؤشر
ستوكس 600
الأوروبي
على ارتفاع 0.52 في المئة عند 552.04 نقطة، وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعاً 0.78 في المئة.
وعلى الرغم من مكاسب اليوم، كان أداء الأسهم الفرنسية أقل من أداء أسهم المؤشر
ستوكس
حتى الآن هذا العام، تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة بسبب المخاوف إزاء الإنفاق المالي الذي تغذيه الديون.
ومن شأن انهيار حكومة الأقلية التي يقودها بايرو أن يعمق من مشكلات فرنسا في الوقت الذي تسعى فيه
أوروبا
إلى الوحدة في مواجهة تحديات على رأسها الحرب الروسية في
أوكرانيا
، والصين التي تزداد نزوعاً نحو تأكيد الذات والتوتر التجاري مع
الولايات المتحدة
.
مواضيع ذات صلة
بدء التصويت على طرح الثقة بالحكومة في مجلس النواب
Lebanon 24
بدء التصويت على طرح الثقة بالحكومة في مجلس النواب
09/09/2025 06:52:58
09/09/2025 06:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت تغلق مرتفعة بعد فوضى لفترة وجيزة بفعل تقارير عن إقالة باول
Lebanon 24
وول ستريت تغلق مرتفعة بعد فوضى لفترة وجيزة بفعل تقارير عن إقالة باول
09/09/2025 06:52:58
09/09/2025 06:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: قرار إسرائيل إغلاق قنصليتنا بالقدس سيلحق ضررا بعلاقتنا ويستدعي رد فعل
Lebanon 24
وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: قرار إسرائيل إغلاق قنصليتنا بالقدس سيلحق ضررا بعلاقتنا ويستدعي رد فعل
09/09/2025 06:52:58
09/09/2025 06:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اليسار الفرنسي يهدد بحجب الثقة عن حكومة بايرو
Lebanon 24
اليسار الفرنسي يهدد بحجب الثقة عن حكومة بايرو
09/09/2025 06:52:58
09/09/2025 06:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الحكومة الفرنسية
ستوكس 600
الفرنسية
أوكرانيا
الأوروبي
فرانسوا
أوروبا
قد يعجبك أيضاً
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
Lebanon 24
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
16:30 | 2025-09-08
08/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن محطة "آكويو" النووية.. أردوغان: ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي
Lebanon 24
عن محطة "آكويو" النووية.. أردوغان: ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي
13:40 | 2025-09-08
08/09/2025 01:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يوقع عقوداً كبرى لتطوير حقول النفط في الناصرية وكركوك
Lebanon 24
العراق يوقع عقوداً كبرى لتطوير حقول النفط في الناصرية وكركوك
10:45 | 2025-09-08
08/09/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أموال المودعين... إليكم آخر تصريح لوزير المالية
Lebanon 24
عن أموال المودعين... إليكم آخر تصريح لوزير المالية
10:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقية إسرائيلية - هندية.. تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل
Lebanon 24
اتفاقية إسرائيلية - هندية.. تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل
10:15 | 2025-09-08
08/09/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:30 | 2025-09-08
مع تقييم قرار "أوبك+" زيادة الإنتاج.. كيف تغيّرت أسعار النفط؟
13:40 | 2025-09-08
عن محطة "آكويو" النووية.. أردوغان: ستساهم بـ 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي
10:45 | 2025-09-08
العراق يوقع عقوداً كبرى لتطوير حقول النفط في الناصرية وكركوك
10:36 | 2025-09-08
عن أموال المودعين... إليكم آخر تصريح لوزير المالية
10:15 | 2025-09-08
اتفاقية إسرائيلية - هندية.. تعزيز وحماية الاستثمار المتبادل
10:00 | 2025-09-08
إعلان عن زيادة الانتاج.. روسيا تتمسك بتعهداتها في "أوبك+"
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 06:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 06:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 06:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24