قبيل التصويت على الثقة بالحكومة الفرنسية.. أسهم أوروبا تغلق مرتفعة

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في حين ارتفعت الأسهم أيضاً قبيل التصويت الذي انتهى بحجب الثقة عن خامس رئيس وزراء في خلال ثلاث سنوات.وخسر بايرو التصويت في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في القارة لكبح جماح الديون. كما تواجه فرنسا أيضاً أول مراجعاتها للتصنيف الائتماني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وأغلق المؤشر على ارتفاع 0.52 في المئة عند 552.04 نقطة، وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعاً 0.78 في المئة.وعلى الرغم من مكاسب اليوم، كان أداء الأسهم الفرنسية أقل من أداء أسهم المؤشر حتى الآن هذا العام، تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة بسبب المخاوف إزاء الإنفاق المالي الذي تغذيه الديون.ومن شأن انهيار حكومة الأقلية التي يقودها بايرو أن يعمق من مشكلات فرنسا في الوقت الذي تسعى فيه إلى الوحدة في مواجهة تحديات على رأسها الحرب الروسية في ، والصين التي تزداد نزوعاً نحو تأكيد الذات والتوتر التجاري مع .