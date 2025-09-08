Advertisement

إقتصاد

قبيل التصويت على الثقة بالحكومة الفرنسية.. أسهم أوروبا تغلق مرتفعة

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:00
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في حين ارتفعت الأسهم الفرنسية أيضاً قبيل التصويت الذي انتهى بحجب الثقة عن خامس رئيس وزراء في فرنسا خلال ثلاث سنوات.
وخسر فرانسوا بايرو التصويت في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في القارة لكبح جماح الديون. كما تواجه فرنسا أيضاً أول مراجعاتها للتصنيف الائتماني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.52 في المئة عند 552.04 نقطة، وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعاً 0.78 في المئة.

وعلى الرغم من مكاسب اليوم، كان أداء الأسهم الفرنسية أقل من أداء أسهم المؤشر ستوكس حتى الآن هذا العام، تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة بسبب المخاوف إزاء الإنفاق المالي الذي تغذيه الديون.

ومن شأن انهيار حكومة الأقلية التي يقودها بايرو أن يعمق من مشكلات فرنسا في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى الوحدة في مواجهة تحديات على رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين التي تزداد نزوعاً نحو تأكيد الذات والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة.
 
الولايات المتحدة

الحكومة الفرنسية

ستوكس 600

الفرنسية

أوكرانيا

الأوروبي

فرانسوا

أوروبا

