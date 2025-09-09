29
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
واصلت أسعار
الذهب
صعودها لتسجل مستوى قياسياً جديداً اليوم الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار وتراجع عائدات السندات، وسط تزايد التوقعات بخفض
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3651.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4% إلى 3690.90 دولار.
وقال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد"
تيم ووترر
: "من المحتمل أن نرى مزيداً من الارتفاع في أسعار الذهب إذا نفذ
البنك المركزي
الأميركي توقعات السوق بخفض متكرر لأسعار الفائدة"، وفقا لـ"
رويترز
".
