Advertisement

إقتصاد

مراجعة حادة لبيانات الوظائف في أميركا تضيف ضغوطاً على الفيدرالي

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1414794-638930446165227530.png
Doc-P-1414794-638930446165227530.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت سوق العمل الأميركية هزة جديدة مع إعلان مكتب إحصاءات العمل مراجعة مبدئية تشير إلى خفض قياسي في بيانات التوظيف بلغ 911 ألف وظيفة خلال العام المنتهي في آذار 2025، أي ما يعادل 0.6% من إجمالي العاملين على كشوف الأجور.
Advertisement

التقرير الذي نُشر الثلاثاء أوضح أن متوسط النمو الشهري للوظائف لم يتجاوز نحو 75 ألف وظيفة، أي نصف الرقم المعلن سابقاً (149 ألفاً). وتتركز المراجعات السلبية في قطاعات الجملة والتجزئة، والضيافة والترفيه، والخدمات المهنية، إلى جانب التصنيع.

البيانات الجديدة منحت الفيدرالي سبباً إضافياً للتفكير في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 17 أيلول. فمع تباطؤ سوق العمل وتراجع وتيرة التوظيف، يزداد الضغط على جيروم باول وزملائه للتحرك سريعاً لتخفيف تكاليف الاقتراض، خصوصاً بعد أن أقر باول مؤخراً بأن المخاطر على التوظيف في ازدياد.

المراجعات المتكررة أثارت غضباً سياسياً، إذ أقال الرئيس دونالد ترامب رئيس مكتب الإحصاءات الشهر الماضي، مشككاً في دقة البيانات. وزيرة العمل لوري تشافيز-دريمر قالت إن التعديلات الكبيرة "تعطي الشعب الأميركي سبباً إضافياً للشك"، مؤكدة أن البيانات الاقتصادية يجب أن تبقى دقيقة ومحايدة بعيداً عن الحسابات السياسية. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
تقرير الوظائف يهز اقتصاد أميركا ويضع ترامب في مأزق انتخابي
lebanon 24
10/09/2025 02:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار تحت الضغط: توقعات بضعف مستمر مع جدل استقلالية الفيدرالي
lebanon 24
10/09/2025 02:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تضيف ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي Pixel عبر "سيركل للبحث"
lebanon 24
10/09/2025 02:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الأميركية تضيف 407 فئة جديدة من المنتجات إلى الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم (الشرق)
lebanon 24
10/09/2025 02:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب رئيس

دونالد ترامب

مكتب الإحصاء

جيروم باول

رئيس مكتب

بلومبرغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:47 | 2025-09-09
14:23 | 2025-09-09
09:45 | 2025-09-09
07:33 | 2025-09-09
02:51 | 2025-09-09
02:12 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24