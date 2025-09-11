Advertisement

إقتصاد

استقرار في سعر الدولار

Lebanon 24
11-09-2025 | 00:58
استقر الدولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد انخفاض غير متوقع في أسعار المنتجين الأميركيين مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
ويترقب المتداولون أيضا بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

وزاد مؤشر الدولار إلى 97.822 ليواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي بعد أن انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.1 بالمئة خلال أغسطس آب، حسبما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أمس الأربعاء.

وجاء هذا الانخفاض بعد قفزة بنسبة 0.7 بالمئة في تموز، والتي جرى تعديلها بالخفض أيضا.
