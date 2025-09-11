استقرار في سعر الدولار

Advertisement

استقر الدولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد انخفاض غير متوقع في أسعار المنتجين مما عزز التوقعات بأن سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.ويترقب المتداولون أيضا بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي ستصدر في وقت لاحق .وزاد مؤشر الدولار إلى 97.822 ليواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي بعد أن انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.1 بالمئة خلال آب، حسبما أعلن التابع لوزارة العمل أمس الأربعاء.وجاء هذا الانخفاض بعد قفزة بنسبة 0.7 بالمئة في ، والتي جرى تعديلها بالخفض أيضا.