إقتصاد

وكالة الطاقة الدولية: فائض نفطي قياسي متوقع في 2026

Lebanon 24
11-09-2025 | 08:30
قالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس، إن إمدادات النفط العالمية سترتفع بوتيرة أسرع من المتوقع خلال عام 2025، مع قيام تحالف أوبك+ بزيادة إنتاجه إلى جانب نمو الإمدادات من خارج المجموعة، وهو ما قد يؤدي إلى فائض كبير في 2026.
ورفعت الوكالة تقديراتها لنمو المعروض العالمي هذا العام إلى 2.7 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ2.5 مليون برميل يومياً في توقعاتها السابقة، على أن يضاف 2.1 مليون برميل يومياً أخرى في 2026. ويأتي ذلك بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وعلى رأسهم روسيا، تسريع وتيرة تخفيف التخفيضات الإنتاجية.

ورغم تعديل الوكالة لتوقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي في 2025 إلى 740 ألف برميل يومياً بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة، فإن النمو يظل أقل بكثير من وتيرة ارتفاع المعروض، ما يثير مخاوف من تخمة كبيرة في الأسواق.

تتوقع الوكالة أن ترتفع المخزونات العالمية بمعدل "غير قابل للاستمرار" يبلغ 2.5 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2025، مع إمكانية أن يتجاوز الفائض 3.3 مليون برميل يومياً في 2026.

لكن الوكالة أشارت إلى أن التطورات الجيوسياسية والعقوبات المحتملة على روسيا وإيران قد تحد من الفائض وتعيد بعض التوازن إلى السوق. كما واصلت الصين تكوين مخزونات استراتيجية، وهو ما ساعد على إبقاء أسعار خام برنت للتسليم الفوري أعلى من العقود الآجلة، في هيكلية تعرف بـ"الكونتانغو العكسي" التي تعكس شحاً في الإمدادات الفورية.

وتشير توقعات "أوبك" التي ستصدر لاحقاً إلى نمو أعلى للطلب مقارنة برؤية وكالة الطاقة الدولية، التي عادة ما تتبنى سيناريو انتقال أسرع نحو الطاقة المتجددة.

واستقرت أسعار النفط عقب صدور التقرير، حيث تداول خام برنت دون 68 دولاراً للبرميل.
 
(CNN إقتصادية)

وكالة الطاقة الدولية

الطاقة المتجددة

برميل يوميا

العقوبات

خام برنت

روسيا

إيران

