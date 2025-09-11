Advertisement

إقتصاد

وكالة الطاقة الدولية: عائدات النفط الروسية تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات

Lebanon 24
11-09-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1415619-638932040827745986.png
Doc-P-1415619-638932040827745986.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وكالة الطاقة الدولية عن تراجع ملحوظ في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية خلال شهر أغسطس، لتصل إلى أحد أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
Advertisement

وأوضحت الوكالة أن الإيرادات انخفضت بمقدار 920 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو، لتبلغ 13.51 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات وزيادة الخصم على سعر مزيج خام الأورال الروسي الرئيسي، الذي وصل إلى نحو 56 دولارًا للبرميل، أي أقل من السقف السعري الغربي المحدد عند 60 دولارًا للبرميل.

وتأتي هذه الخسائر في ظل تحديات متزايدة تواجه قطاع الطاقة الروسي، بينها الغارات الأوكرانية المتكررة بالطائرات المسيرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب المخصصة للتصدير، إضافة إلى العقوبات الغربية الصارمة.

وقالت الوكالة في تقريرها إن "عائدات صادرات النفط الروسية لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، مما يقلل من موارد الضرائب ويزيد من حدة تباطؤ الاقتصاد الروسي".

كما لفتت إلى أن صادرات النفط والوقود الروسية تراجعت بنحو 70 ألف برميل يوميًا، لتستقر عند 7.3 مليون برميل يوميًا في أغسطس. وانخفضت صادرات الخام بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، بينما تراجعت صادرات المنتجات النفطية بنحو 40 ألف برميل يوميًا.

وأضاف التقرير أن إنتاج النفط الروسي انخفض أيضًا بمقدار 30 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميًا، بما يتماشى مع حصص الإنتاج التي تحددها منظمة أوبك+ وحلفاؤها.
 
(اقتصاد سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وكالة الطاقة الدولية: فائض نفطي قياسي متوقع في 2026
lebanon 24
11/09/2025 18:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع لرويترز/إبسوس: شعبية ترامب تتراجع إلى 40% في أدنى مستوى بفترته الرئاسية الثانية
lebanon 24
11/09/2025 18:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
lebanon 24
11/09/2025 18:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا احتمال وارد
lebanon 24
11/09/2025 18:44:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوكرانية

سكاي نيوز

العقوبات

أوكرانيا

الغارات

الرئيسي

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:37 | 2025-09-11
11:20 | 2025-09-11
11:12 | 2025-09-11
10:54 | 2025-09-11
10:50 | 2025-09-11
10:47 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24