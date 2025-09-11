وكالة الطاقة الدولية: عائدات النفط الروسية تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات

Advertisement

كشفت وكالة الطاقة الدولية عن تراجع ملحوظ في عائدات من صادرات الخام والمنتجات النفطية خلال شهر أغسطس، لتصل إلى أحد أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في .وأوضحت الوكالة أن الإيرادات انخفضت بمقدار 920 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو، لتبلغ 13.51 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات وزيادة الخصم على سعر مزيج خام الأورال الروسي ، الذي وصل إلى نحو 56 دولارًا للبرميل، أي أقل من السقف السعري المحدد عند 60 دولارًا للبرميل.وتأتي هذه الخسائر في ظل تحديات متزايدة تواجه قطاع الطاقة الروسي، بينها المتكررة بالطائرات المسيرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب المخصصة للتصدير، إضافة إلى الغربية الصارمة.وقالت الوكالة في تقريرها إن "عائدات صادرات النفط الروسية لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، مما يقلل من موارد الضرائب ويزيد من حدة تباطؤ الاقتصاد الروسي".كما لفتت إلى أن صادرات النفط والوقود الروسية تراجعت بنحو 70 ألف برميل يوميًا، لتستقر عند 7.3 مليون برميل يوميًا في أغسطس. وانخفضت صادرات الخام بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، بينما تراجعت صادرات المنتجات النفطية بنحو 40 ألف برميل يوميًا.وأضاف التقرير أن إنتاج النفط الروسي انخفض أيضًا بمقدار 30 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميًا، بما يتماشى مع حصص الإنتاج التي تحددها منظمة أوبك+ وحلفاؤها.