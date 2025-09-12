Advertisement

إقتصاد

صندوق النقد: علامات تباطؤ في الاقتصاد الأميركي

Lebanon 24
12-09-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1415977-638932758610223622.png
Doc-P-1415977-638932758610223622.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأميركي بدأ يظهر إشارات تراجع بعد سنوات من الصمود، متأثراً بتباطؤ الطلب المحلي وانخفاض نمو الوظائف.
Advertisement

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن التضخم في طريقه للعودة إلى هدف البنك الفيدرالي عند 2%، لكن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تدفعه للارتفاع مجدداً. وأوضحت أن التوسع في الاستيراد مطلع العام، تحسباً من الرسوم، تسبب في تقلبات اقتصادية، مضيفة أن الظروف الحالية تتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة ولكن بحذر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني، مقارنة بـ2.7% في تموز. كما أظهرت مراجعة بيانات التوظيف أن الاقتصاد وفر وظائف أقل من المتوقع بنحو 911 ألف وظيفة خلال 12 شهراً، ما دفع ترامب لإقالة إريكا ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، متّهماً إياها بتزوير البيانات، ورشّح بديلاً مقرّباً منه.

ورفضت كوزاك الخوض في نزاع مصداقية البيانات الأميركية، لكنها شددت على أن شفافية البيانات ركيزة أساسية لمصداقية الإدارة الاقتصادية في أي بلد.
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي يخفّض توقعات نمو الاقتصاد الروسي العام الحالي
lebanon 24
12/09/2025 21:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار جدًا... هذا ما توقّعه صندوق النقد بشأن نمو الاقتصاد العالمي
lebanon 24
12/09/2025 21:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
​أسعار النفط​ تواصل خسائرها بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج بأيلول ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي (رويترز)
lebanon 24
12/09/2025 21:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد وصول وفد صندوق النقد إلى لبنان
lebanon 24
12/09/2025 21:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

النقد الدولي

وزارة العمل

دارة الرئيس

سنوات من

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2025-09-12
12:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
10:35 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24