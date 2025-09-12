تعاون بين OpenAI وإنفيديا.. واستثمارات بالمليارات

Advertisement

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة أن رئيسي شركتي إيه آي (OpenAI) وإنفيديا (Nvidia) الأميركيتين للتكنولوجيا، بصدد التعهد بضخ مليارات الدولارات للاستثمار في مجال مراكز البيانات في ، في خطوة كبرى تعكس ثقة الشركات الأميركية بقدرات السوق في مجال الذكاء الاصطناعي.وذكرت المصادر، التي طلبت عدم هويتها بسبب سرية المشاورات الجارية، أن الشركتين ستتعاونان مع شركة نسكيل غلوبال هولدينغز ليمتد، المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها ، في مشروع استثماري ضخم.وبحسب المعلومات، فإن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، سيكونان ضمن بعثة من رؤساء شركات أميركية من المتوقع أن يزوروا بريطانيا الأسبوع المقبل. وتشير التوقعات إلى أن أوبن إيه آي تخطط لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في هذا القطاع.ويتزامن هذا التوجه مع زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي إلى بريطانيا الأسبوع المقبل، حيث يُنتظر أن تعلن شركات أميركية متعددة الجنسيات عن حزم استثمارية كبرى في مجالات مختلفة، من بينها الذكاء الاصطناعي.ورفض متحدثون باسم شركتي إنفيديا وأوبن إيه آي التعليق على هذه الأنباء.ويأتي ذلك في وقت يدعو فيه سياسيون ورجال أعمال في إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وسط مخاوف من هجرة الاستثمارات نحو والصين، مما قد يهدد مكانة أوروبا في هذا المجال الحيوي.