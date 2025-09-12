Advertisement

إقتصاد

تعاون بين OpenAI وإنفيديا.. واستثمارات بالمليارات

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1416012-638932790926738600.png
Doc-P-1416012-638932790926738600.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة أن رئيسي شركتي أوبن إيه آي (OpenAI) وإنفيديا (Nvidia) الأميركيتين للتكنولوجيا، بصدد التعهد بضخ مليارات الدولارات للاستثمار في مجال مراكز البيانات في بريطانيا، في خطوة كبرى تعكس ثقة الشركات الأميركية بقدرات السوق البريطانية في مجال الذكاء الاصطناعي.
Advertisement

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المشاورات الجارية، أن الشركتين ستتعاونان مع شركة نسكيل غلوبال هولدينغز ليمتد، المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها لندن، في مشروع استثماري ضخم.

وبحسب المعلومات، فإن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، سيكونان ضمن بعثة من رؤساء شركات أميركية من المتوقع أن يزوروا بريطانيا الأسبوع المقبل. وتشير التوقعات إلى أن أوبن إيه آي تخطط لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في هذا القطاع.

ويتزامن هذا التوجه مع زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا الأسبوع المقبل، حيث يُنتظر أن تعلن شركات أميركية متعددة الجنسيات عن حزم استثمارية كبرى في مجالات مختلفة، من بينها الذكاء الاصطناعي.

ورفض متحدثون باسم شركتي إنفيديا وأوبن إيه آي التعليق على هذه الأنباء.

ويأتي ذلك في وقت يدعو فيه سياسيون ورجال أعمال في أوروبا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وسط مخاوف من هجرة الاستثمارات نحو الولايات المتحدة والصين، مما قد يهدد مكانة أوروبا في هذا المجال الحيوي.
 
(إقتصاد سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
7.5 مليار دولار استثمارات قطرية جديدة في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي
lebanon 24
12/09/2025 21:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
استثمارات صينية بالمليارات تعيد تشغيل حقول نفطية عراقية متوقفة
lebanon 24
12/09/2025 21:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون بين "Whish Money" و"ماستركارد" لتسهيل التحويلات المالية بين لبنان والعالم
lebanon 24
12/09/2025 21:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون بين "تعاونية الموظفين" ووزارة التربية لبحث الحقوق والاستحقاقات
lebanon 24
12/09/2025 21:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

بريطانيا

الكشف عن

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2025-09-12
12:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
10:35 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24