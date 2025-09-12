تعاون بين OpenAI وإنفيديا.. واستثمارات بالمليارات

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مصادر مطلعة أن رئيسي شركتي أوبن
إيه آي (OpenAI) وإنفيديا (Nvidia) الأميركيتين للتكنولوجيا، بصدد التعهد بضخ مليارات الدولارات للاستثمار في مجال مراكز البيانات في بريطانيا
، في خطوة كبرى تعكس ثقة الشركات الأميركية بقدرات السوق البريطانية
في مجال الذكاء الاصطناعي.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن
هويتها بسبب سرية المشاورات الجارية، أن الشركتين ستتعاونان مع شركة نسكيل غلوبال هولدينغز ليمتد، المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها لندن
، في مشروع استثماري ضخم.
وبحسب المعلومات، فإن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، سيكونان ضمن بعثة من رؤساء شركات أميركية من المتوقع أن يزوروا بريطانيا الأسبوع المقبل. وتشير التوقعات إلى أن أوبن إيه آي تخطط لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في هذا القطاع.
ويتزامن هذا التوجه مع زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب
إلى بريطانيا الأسبوع المقبل، حيث يُنتظر أن تعلن شركات أميركية متعددة الجنسيات عن حزم استثمارية كبرى في مجالات مختلفة، من بينها الذكاء الاصطناعي.
ورفض متحدثون باسم شركتي إنفيديا وأوبن إيه آي التعليق على هذه الأنباء.
ويأتي ذلك في وقت يدعو فيه سياسيون ورجال أعمال في أوروبا
إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وسط مخاوف من هجرة الاستثمارات نحو الولايات المتحدة
والصين، مما قد يهدد مكانة أوروبا في هذا المجال الحيوي.