بعد هجوم هدد الإمدادات الروسية.. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية

صعدت أسعار في جلسة الجمعة بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على ميناء روسي أدى إلى تعليق عمليات التحميل، لكن المخاوف من ضعف الطلب الأميركي حدّت من المكاسب، ولكنها سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتًا، بما يعادل 0.93% إلى 66.99 دولارًا للبرميل عند التسوية، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%.وصعد خام غرب الوسيط الأميركي 32 سنتًا، أو 0.51% إلى 62.69 دولارًا عند التسوية، في حين زاد على أساس أسبوعي بنسبة 1.32%.