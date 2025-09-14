29
"كيا" و "هيونداي".. خطوة جديدة في السوق الروسية
Lebanon 24
14-09-2025
|
05:00
توسعت شبكة وكلاء العلامة التجارية المحلية "سولاريس" بأكثر من الضعف، وتضم اليوم 125 مركزا للخدمة في 75 مدينة.
ولا تزال المنطقة الفيدرالية المركزية أكبر سوق لشركة "سولاريس"، حيث تستضيف نحو 28% من مراكز خدمتها. في المقابل، سجّلت المنطقة الفيدرالية للفولغا أعلى معدل نمو، إذ ارتفعت حصتها من 16% إلى 27%. أما المناطق الجنوبية ومنطقة الأورال والمنطقة الشمالية الغربية، فتحافظ بشكل مستقر على حصة تبلغ 12% من إجمالي شبكة الوكلاء.
وأشارت الشركة إلى أن "سولاريس" قد رسخت وجودها خلال العام في جميع المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، والبالغ عددها 16 مدينة، بالإضافة إلى المراكز الإقليمية الرئيسية.
يذكر أن علامة "سولاريس" التجارية تم إطلاقها في
روسيا
في فبراير 2024. وتشمل العلامة التجارية الموديلات الشعبية في روسيا من هيونداي وكيا، ومن بينها سولاريس HS (هيونداي سولاريس)، وHS (هيونداي كريتا)، وKRS (كيا ريو سيدان)، و KRX (كيا ريو إكس).
ويتم إنتاج كل تلك السيارات في مصنع هيونداي السابق في سانت بطرسبرغ.
(روسيا اليوم)
