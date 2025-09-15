Advertisement

إقتصاد

وسط ترقب تأثير هجمات على منشآت طاقة روسية.. النفط يحافظ على مكاسبه

Lebanon 24
15-09-2025 | 01:43
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لتأثير هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مصافي روسية قد تعطل صادراتها من النفط الخام والوقود، بينما يراقبون أيضا نمو الطلب الأميركي على الوقود.
وبحلول الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.02 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات إلى 62.77 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود بأكثر من 1% في الأسبوع الماضي مع تصعيد أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في ميناء بريمورسك ومصفاة كيريشينفيورجسينتيز، وهي واحدة من أكبر مصفاتين في روسيا.
