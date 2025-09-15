وسط ترقب تأثير هجمات على منشآت طاقة روسية.. النفط يحافظ على مكاسبه

Advertisement

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار اليوم الاثنين مع تقييم المستثمرين لتأثير هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مصافي روسية قد تعطل صادراتها من النفط الخام والوقود، بينما يراقبون أيضا نمو الطلب الأميركي على الوقود.وبحلول الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.02 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط 8 سنتات إلى 62.77 دولار للبرميل.وارتفعت العقود بأكثر من 1% في الأسبوع الماضي مع تصعيد هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في ميناء ومصفاة كيريشينفيورجسينتيز، وهي واحدة من أكبر مصفاتين في .