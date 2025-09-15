Advertisement

إقتصاد

الهند وأميركا تستأنفان المفاوضات التجارية بعد رسوم آب

Lebanon 24
15-09-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1417382-638935689628032593.png
Doc-P-1417382-638935689628032593.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت نيودلهي عن عقد محادثات تجارية مع الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.
Advertisement

وأوضح كبير المفاوضين الهنود، راجيش أغاروال، أن الممثل التجاري الأميركي لجنوب آسيا بريندان لينش سيزور نيودلهي ليوم واحد في إطار هذه المحادثات الثنائية.

يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً عقابية بنسبة 25% على الهند بدءاً من 27 آب، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%، في محاولة للضغط على نيودلهي بشأن شراء النفط الروسي. وقد أظهرت بيانات وزارة التجارة الهندية انخفاض صادرات الهند إلى أميركا إلى 6.86 مليار دولار في آب مقابل 8.01 مليار دولار في تموز، مع تقلص إجمالي الصادرات إلى أدنى مستوى في 9 أشهر.

كما أشار المرشح الأميركي لمنصب السفير في الهند سيرجيو جور إلى أن الطرفين قريبان من حل الخلافات بشأن التعريفات الجمركية، مع إمكانية الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

تأتي هذه المفاوضات وسط تعزيز الهند لعلاقاتها مع الصين، بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأخيرة لبكين للمشاركة في قمة استضافها الرئيس الصيني شي جين بينغ.
 
 
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
الصين وأميركا تستأنفان مفاوضات الهدنة التجارية في ستوكهولم
lebanon 24
16/09/2025 01:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة يونهاب: اختتام المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية وأميركا دون نتائج ملموسة
lebanon 24
16/09/2025 01:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات تجارية جديدة بين اليابان وأميركا لتعميق الشراكة الاقتصادية
lebanon 24
16/09/2025 01:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمكتب رئيس وزراء الهند: مودي والرئيس الصيني يتفقان على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية
lebanon 24
16/09/2025 01:39:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الثنائي

دونالد

ترامب

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:45 | 2025-09-15
16:00 | 2025-09-15
15:30 | 2025-09-15
11:15 | 2025-09-15
11:08 | 2025-09-15
09:55 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24