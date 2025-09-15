27
إقتصاد
الهند وأميركا تستأنفان المفاوضات التجارية بعد رسوم آب
Lebanon 24
15-09-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت نيودلهي عن عقد محادثات تجارية مع
الولايات المتحدة
يوم الثلاثاء، لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من فرض
الرئيس دونالد ترامب
رسوماً جمركية على
الهند
بسبب شرائها
النفط
الروسي.
Advertisement
وأوضح كبير المفاوضين الهنود، راجيش أغاروال، أن الممثل التجاري الأميركي لجنوب آسيا بريندان لينش سيزور نيودلهي ليوم واحد في إطار هذه المحادثات الثنائية.
يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً عقابية بنسبة 25% على الهند بدءاً من 27 آب، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%، في محاولة للضغط على نيودلهي بشأن شراء النفط الروسي. وقد أظهرت بيانات وزارة التجارة الهندية انخفاض صادرات الهند إلى أميركا إلى 6.86 مليار دولار في آب مقابل 8.01 مليار دولار في
تموز
، مع تقلص إجمالي الصادرات إلى أدنى مستوى في 9 أشهر.
كما أشار المرشح الأميركي لمنصب السفير في الهند سيرجيو جور إلى أن الطرفين قريبان من حل الخلافات بشأن التعريفات الجمركية، مع إمكانية الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
تأتي هذه المفاوضات وسط تعزيز الهند لعلاقاتها مع
الصين
، بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأخيرة لبكين للمشاركة في قمة استضافها الرئيس الصيني شي جين بينغ.
(CNN إقتصادية)
