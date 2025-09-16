مع ترقب تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الدولار

Advertisement

انخفض الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو اليوم الثلاثاء مع زيادة الرهانات على تخفيض (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع وما يليه من تخفيضات أخرى.وتراجع الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل بعد أن دعا الرئيس الأميركي مجددا إلى تيسير السياسة النقدية بشدة.وتتوقع الأسواق خفضا لأسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس غدا الأربعاء مع احتمال ضئيل لإقرار خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.ومن المتوقع أن يصل إجمالي التخفيضات إلى 67 نقطة أساس حتى نهاية هذا العام، لترتفع إلى 81 نقطة أساس بنهاية كانون الثاني.