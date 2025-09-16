Advertisement

إقتصاد

مع ترقب تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الدولار

Lebanon 24
16-09-2025 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1417506-638936071745888433.jpg
Doc-P-1417506-638936071745888433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انخفض الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو اليوم الثلاثاء مع زيادة الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع وما يليه من تخفيضات أخرى.
Advertisement

وتراجع الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا إلى تيسير السياسة النقدية بشدة.

وتتوقع الأسواق خفضا لأسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس غدا الأربعاء مع احتمال ضئيل لإقرار خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي التخفيضات إلى 67 نقطة أساس حتى نهاية هذا العام، لترتفع إلى 81 نقطة أساس بنهاية كانون الثاني.
مواضيع ذات صلة
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 2% لدعم تراجع التضخم
lebanon 24
16/09/2025 10:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسواق الآسيوية تتراجع مع تزايد الحذر بشأن أسعار الفائدة الأميركية
lebanon 24
16/09/2025 10:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشرات الأسهم الأميركية تتراجع على وقع تصريحات باول عقب تثبيت أسعار الفائدة
lebanon 24
16/09/2025 10:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ترقب المستثمرين لمؤشرات سوق العمل الأميركية.. تأرجح في سعر الدولار
lebanon 24
16/09/2025 10:49:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

الجنيه الإسترليني

البنك المركزي

دونالد ترامب

دونالد

ترامب

جمالي

تيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:45 | 2025-09-16
02:04 | 2025-09-16
01:43 | 2025-09-16
00:15 | 2025-09-16
16:45 | 2025-09-15
16:00 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24