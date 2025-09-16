مع ترقب انقطاع محتمل في الإمدادات من روسيا.. استقرار في أسعار النفط

Advertisement

استقرت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع توقع المتعاملين في السوق انقطاعا محتملا في الإمدادات من بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مصافي نفط روسية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 67.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب الوسيط الأمريكي 63.32 دولار بزيادة سنتين.وصعد 45 سنتا عند التسوية أمس الاثنين إلى 67.44 دولار بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا ليصل 63.30 دولار.