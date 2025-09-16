27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع ترقب انقطاع محتمل في الإمدادات من روسيا.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
16-09-2025
|
01:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار
النفط
في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع توقع المتعاملين في السوق انقطاعا محتملا في الإمدادات من
روسيا
بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مصافي نفط روسية.
Advertisement
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 67.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 63.32 دولار بزيادة سنتين.
وصعد
خام برنت
45 سنتا عند التسوية أمس الاثنين إلى 67.44 دولار بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا ليصل 63.30 دولار.
مواضيع ذات صلة
وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط
16/09/2025 10:49:08
16/09/2025 10:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
16/09/2025 10:49:08
16/09/2025 10:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية أميركية.. استقرار في اسعار الذهب
Lebanon 24
مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية أميركية.. استقرار في اسعار الذهب
16/09/2025 10:49:08
16/09/2025 10:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ضعف الطلب.. استقرار في اسعار النفط
Lebanon 24
وسط ضعف الطلب.. استقرار في اسعار النفط
16/09/2025 10:49:08
16/09/2025 10:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خام برنت
أمريكي
روسيا
تكساس
غرين
صافي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار
Lebanon 24
ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار
02:45 | 2025-09-16
16/09/2025 02:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:04 | 2025-09-16
16/09/2025 02:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الدولار
Lebanon 24
مع ترقب تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الدولار
01:09 | 2025-09-16
16/09/2025 01:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اليابان مترددة.. رسوم جمركية على النفط الروسي تواجه تحديات قانونية
Lebanon 24
اليابان مترددة.. رسوم جمركية على النفط الروسي تواجه تحديات قانونية
00:15 | 2025-09-16
16/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزانية أوكرانيا 2026: 27% للدفاع وعجز قياسي مع استمرار الحرب
Lebanon 24
ميزانية أوكرانيا 2026: 27% للدفاع وعجز قياسي مع استمرار الحرب
16:45 | 2025-09-15
15/09/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:45 | 2025-09-16
ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار
02:04 | 2025-09-16
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
01:09 | 2025-09-16
مع ترقب تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الدولار
00:15 | 2025-09-16
اليابان مترددة.. رسوم جمركية على النفط الروسي تواجه تحديات قانونية
16:45 | 2025-09-15
ميزانية أوكرانيا 2026: 27% للدفاع وعجز قياسي مع استمرار الحرب
16:00 | 2025-09-15
قناة السويس.. إيرادات قياسية ومشاريع ضخمة
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 10:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 10:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 10:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24