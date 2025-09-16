Advertisement

إقتصاد

مع ترقب انقطاع محتمل في الإمدادات من روسيا.. استقرار في أسعار النفط

Lebanon 24
16-09-2025 | 01:43
استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع توقع المتعاملين في السوق انقطاعا محتملا في الإمدادات من روسيا بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مصافي نفط روسية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 67.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.32 دولار بزيادة سنتين.

وصعد خام برنت 45 سنتا عند التسوية أمس الاثنين إلى 67.44 دولار بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا ليصل 63.30 دولار.

