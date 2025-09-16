27
بيروت
25
طرابلس
25
صور
24
جبيل
24
صيدا
24
جونية
23
النبطية
19
زحلة
20
بعلبك
13
بشري
20
بيت الدين
18
كفردبيان
إقتصاد
معدل نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 4.8%
Lebanon 24
16-09-2025
|
15:24
تراجع نمو الأجور في
المملكة
المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في ظل استمرار الشركات في تضييق الخناق على عمليات التوظيف، بحسب ما ورد في أرقام رسمية صدرت الثلاثاء.
ونقلت
وكالة الأنباء البريطانية
الثلاثاء عن
مكتب الإحصاء
الوطني في المملكة المتحدة القول، إن النمو المنتظم للأجور - باستثناء المكافآت – انخفض إلى 4.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في
تموز
الماضي، من 5 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ أيار عام 2022.
ولا تزال الأجور تتجاوز التضخم ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجع نمو الدخل الحقيقي - مع أخذ مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار - إلى 1.2 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول 2023. (سكاي نيوز)
وكالة الأنباء البريطانية
وكالة الأنباء
مكتب الإحصاء
البريطانية
سكاي نيوز
البريطاني
سكاي نيو
بريطانيا
