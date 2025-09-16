معدل نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 4.8%

Advertisement

تراجع نمو الأجور في المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في ظل استمرار الشركات في تضييق الخناق على عمليات التوظيف، بحسب ما ورد في أرقام رسمية صدرت الثلاثاء.ونقلت الثلاثاء عن الوطني في المملكة المتحدة القول، إن النمو المنتظم للأجور - باستثناء المكافآت – انخفض إلى 4.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة التي انتهت في الماضي، من 5 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ أيار عام 2022.ولا تزال الأجور تتجاوز التضخم ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجع نمو الدخل الحقيقي - مع أخذ مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار - إلى 1.2 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ أيلول 2023. (سكاي نيوز)