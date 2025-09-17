Advertisement

إقتصاد

النفط يستقر بعد صعوده بفعل هجمات على المصافي الروسية

Lebanon 24
17-09-2025 | 02:41
استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة إثر هجمات بطائرات مسيّرة على موانئ ومصافي نفط روسية، وسط ترقب المتعاملين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.
بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 68.46 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 64.51 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعهما بنحو 1% في الجلسة السابقة بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات الروسية.

وقالت مصادر في قطاع النفط إن شركة ترانسنفت، المشغلة لخطوط الأنابيب الروسية، حذّرت المنتجين من احتمال خفض الإنتاج إثر الهجمات، ما زاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات.

ويتجه السوق للتركيز على نتائج اجتماع الفيدرالي الذي يُتوقع أن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم الاقتصاد، مع متابعة دقيقة لتصريحات جيروم باول وأعضاء المجلس بشأن احتمالات خفض أكبر قد تصل إلى 50 نقطة أساس.

وأكد توني سيكامور، محلل "IG"، أن الأسواق تترقب أي مؤشرات على وتيرة التيسير النقدي المقبلة وكيفية تأثيرها على الطلب على النفط.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أعضاء المجلس

جيروم باول

خام برنت

تكساس

الروس

