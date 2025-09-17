28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط يستقر بعد صعوده بفعل هجمات على المصافي الروسية
Lebanon 24
17-09-2025
|
02:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار
النفط
في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة إثر هجمات بطائرات مسيّرة على موانئ ومصافي نفط روسية، وسط ترقب المتعاملين قرار
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي بخفض أسعار الفائدة.
Advertisement
بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 68.46 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب
تكساس
الوسيط 64.51 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعهما بنحو 1% في الجلسة السابقة بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات الروسية.
وقالت مصادر في قطاع النفط إن شركة ترانسنفت، المشغلة لخطوط الأنابيب الروسية، حذّرت المنتجين من احتمال خفض الإنتاج إثر الهجمات، ما زاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات.
ويتجه السوق للتركيز على نتائج اجتماع
الفيدرالي
الذي يُتوقع أن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم الاقتصاد، مع متابعة دقيقة لتصريحات
جيروم باول
وأعضاء المجلس بشأن احتمالات خفض أكبر قد تصل إلى 50 نقطة أساس.
وأكد
توني
سيكامور، محلل "IG"، أن الأسواق تترقب أي مؤشرات على وتيرة التيسير النقدي المقبلة وكيفية تأثيرها على الطلب على النفط.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني: قصفنا خلال الليل مصفاة لتكرير النفط في منطقة ساراتوف الروسية
Lebanon 24
الجيش الأوكراني: قصفنا خلال الليل مصفاة لتكرير النفط في منطقة ساراتوف الروسية
17/09/2025 13:23:26
17/09/2025 13:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: الهند لم تصدر تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي عقب تصريحات ترامب
Lebanon 24
بلومبرغ: الهند لم تصدر تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي عقب تصريحات ترامب
17/09/2025 13:23:26
17/09/2025 13:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في مصر بعد صعود محدود
Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في مصر بعد صعود محدود
17/09/2025 13:23:26
17/09/2025 13:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم منطقة لينينغراد الروسية: تعرض مصفاة كيريشي النفطية لحريق تم إخماده بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة
Lebanon 24
حاكم منطقة لينينغراد الروسية: تعرض مصفاة كيريشي النفطية لحريق تم إخماده بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة
17/09/2025 13:23:26
17/09/2025 13:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
أعضاء المجلس
جيروم باول
خام برنت
تكساس
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
للمواطنين.. خبر جديد يتعلق بـ"النافعة" وتسجيل السيارات
Lebanon 24
للمواطنين.. خبر جديد يتعلق بـ"النافعة" وتسجيل السيارات
05:21 | 2025-09-17
17/09/2025 05:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد أسعار الذهب والدولار؟
Lebanon 24
ما جديد أسعار الذهب والدولار؟
01:19 | 2025-09-17
17/09/2025 01:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي في دائرة اهتمام لجنة التجارة الفيدرالية
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي في دائرة اهتمام لجنة التجارة الفيدرالية
23:00 | 2025-09-16
16/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت
Lebanon 24
وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت
22:43 | 2025-09-16
16/09/2025 10:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
07:11 | 2025-09-16
16/09/2025 07:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:21 | 2025-09-17
للمواطنين.. خبر جديد يتعلق بـ"النافعة" وتسجيل السيارات
05:10 | 2025-09-17
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
01:19 | 2025-09-17
ما جديد أسعار الذهب والدولار؟
23:00 | 2025-09-16
الذكاء الاصطناعي في دائرة اهتمام لجنة التجارة الفيدرالية
22:43 | 2025-09-16
وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت
15:24 | 2025-09-16
معدل نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 4.8%
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
17/09/2025 13:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
17/09/2025 13:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 13:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24