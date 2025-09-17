النفط يستقر بعد صعوده بفعل هجمات على المصافي الروسية

Advertisement

استقرت أسعار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة إثر هجمات بطائرات مسيّرة على موانئ ومصافي نفط روسية، وسط ترقب المتعاملين قرار الأميركي بخفض أسعار الفائدة.بحلول الساعة 01:14 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 68.46 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب الوسيط 64.51 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعهما بنحو 1% في الجلسة السابقة بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات الروسية.وقالت مصادر في قطاع النفط إن شركة ترانسنفت، المشغلة لخطوط الأنابيب الروسية، حذّرت المنتجين من احتمال خفض الإنتاج إثر الهجمات، ما زاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات.ويتجه السوق للتركيز على نتائج اجتماع الذي يُتوقع أن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم الاقتصاد، مع متابعة دقيقة لتصريحات وأعضاء المجلس بشأن احتمالات خفض أكبر قد تصل إلى 50 نقطة أساس.وأكد سيكامور، محلل "IG"، أن الأسواق تترقب أي مؤشرات على وتيرة التيسير النقدي المقبلة وكيفية تأثيرها على الطلب على النفط.