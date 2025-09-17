أوروبا تطالب الصين بتجارة أكثر عدلا



ويأتي هذا الإصدار قبل خطة الصين الخمسية الـ 15، التي ستوافق عليها الشعبية في آذار 2026، وستستمر حتى عام 2030.



وقال رئيس الغرفة، ينس إسكيلوند، الاثنين الماضي، إن الصين تواصل تصدير بضائعها بوتيرة مستمرة لكنها تستورد قليلا، محذرا من أنه إذا زاد الاختلال التجاري، فقد تتحول التجارة إلى شارع باتجاه واحد فقط.

وأضاف أن شركاء الصين التجاريين قد يتساءلون عما يحققونه فعليا من هذا الوضع.

وأشار إسكيلوند إلى أن الفائض التجاري للصين قد يدفع دولا أخرى لاتخاذ ردود فعل، مشيرا إلى أن حالة مثال على ذلك، حيث نما الاختلال إلى درجة أجبرت على الرد، مما أدى إلى نزاعات جمركية خلقت حالة من عدم اليقين غير المسبوق لكل من الشركات والشركات الأجنبية العاملة في الصين. (سكاي نيوز عربية)