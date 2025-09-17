Advertisement

إقتصاد

أوروبا تطالب الصين بتجارة أكثر عدلا

Lebanon 24
17-09-2025 | 09:22
نشرت غرفة التجارة الأوروبية في الصين الأربعاء ورقة موقف أبرزت فيها مخاوفها بشأن الاختلالات التجارية والمنافسة الشديدة، وما تعتبره معاملة غير عادلة للشركات الأوروبية.
ويأتي هذا الإصدار قبل خطة الصين الخمسية الـ 15، التي ستوافق عليها الجمعية الوطنية الشعبية في آذار 2026، وستستمر حتى عام 2030.

وقال رئيس الغرفة، ينس إسكيلوند، الاثنين الماضي، إن الصين تواصل تصدير بضائعها بوتيرة مستمرة لكنها تستورد قليلا، محذرا من أنه إذا زاد الاختلال التجاري، فقد تتحول التجارة إلى شارع باتجاه واحد فقط.
 
وأضاف أن شركاء الصين التجاريين قد يتساءلون عما يحققونه فعليا من هذا الوضع.
 
وأشار إسكيلوند إلى أن الفائض التجاري للصين قد يدفع دولا أخرى لاتخاذ ردود فعل، مشيرا إلى أن حالة الولايات المتحدة مثال على ذلك، حيث نما الاختلال إلى درجة أجبرت واشنطن على الرد، مما أدى إلى نزاعات جمركية خلقت حالة من عدم اليقين غير المسبوق لكل من الشركات الصينية والشركات الأجنبية العاملة في الصين. (سكاي نيوز عربية) 
