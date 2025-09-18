Advertisement

إقتصاد

بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار في أسعار النفط

Lebanon 24
18-09-2025 | 01:22
Doc-P-1418407-638937806171957569.webp
Doc-P-1418407-638937806171957569.webp photos 0
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي كما كان مرجحا، وأثارت الإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي قبل نهاية العام احتمالية زيادة الطلب مدفوعة بانخفاض تكاليف الاقتراض.
بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.12% إلى 67.87 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.16% إلى 63.95 دولار.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من العام، مع استجابة صناع السياسات لمؤشرات الضعف في سوق العمل.
