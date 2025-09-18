بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار في أسعار النفط

Advertisement

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار ، اليوم الخميس، بعد أن خفض الأميركي سعر الفائدة كما كان مرجحا، وأثارت الإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي قبل نهاية العام احتمالية زيادة الطلب مدفوعة بانخفاض تكاليف الاقتراض.بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.12% إلى 67.87 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.16% إلى 63.95 دولار.وخفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد خلال الفترة المتبقية من العام، مع استجابة صناع السياسات لمؤشرات الضعف في سوق العمل.