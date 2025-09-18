بعد قرار الفائدة الأميركية.. استقرار في سعر الدولار

Advertisement

استقر الدولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة ثم انتعاشه القوي في وقت يقيم فيه المتعاملون تداعيات خطاب الذي أشار لمزيد من التيسير النقدي.وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن أظهرت البيانات انكماش اقتصاد أكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما عزز الرهانات على تخفيضات أكثر حدة في أسعار الفائدة هذا العام. وضعف الدولار أيضا بعد انخفاض الوظائف في على غير المتوقع في آب.وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بربع نقطة أمس الأربعاء، كما كان متوقعا، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية هذا العام. ووصف رئيس المجلس الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل، لكنه قال إن ليس مضطرا إلى التسرع في التيسير النقدي.