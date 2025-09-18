Advertisement

إقتصاد

بعد قرار الفائدة الأميركية.. استقرار في سعر الدولار

Lebanon 24
18-09-2025
استقر الدولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة ثم انتعاشه القوي في وقت يقيم فيه المتعاملون تداعيات خطاب مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أشار لمزيد من التيسير النقدي.
وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن أظهرت البيانات انكماش اقتصاد نيوزيلندا أكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما عزز الرهانات على تخفيضات أكثر حدة في أسعار الفائدة هذا العام. وضعف الدولار الأسترالي أيضا بعد انخفاض الوظائف في أستراليا على غير المتوقع في آب.

وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بربع نقطة أمس الأربعاء، كما كان متوقعا، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية هذا العام. ووصف جيروم باول رئيس المجلس الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل، لكنه قال إن البنك المركزي ليس مضطرا إلى التسرع في التيسير النقدي.
