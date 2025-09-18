30
إقتصاد
ما هي أسعار الفائدة التي خفضها "الفيدرالي" الأميركي؟
Lebanon 24
18-09-2025
|
03:53
photos
يعتبر سعر الفائدة القياسي الأميركي هو المعدل التي تقرض به البنوك أرصدتها الاحتياطية لبعضها بعضا لليلة واحدة.
ويحتسب سعر الفائدة القياسي الأميركي على الإقراض الذي يأتي من فائض النقد في أرصدة المؤسسات.
ويرفع
بنك الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي أسعار الفائدة في حال ارتفاع التضخم لجعل الاقتراض أكثر كلفة.
ويخفض "
الفيدرالي
" أسعار الفائدة لتنشيط سوق العمل من خلال خفض كلفة الاقتراض.
وتعكس أسعار الفائدة أهم أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي، وثبات الأسعار وتنشيط سوق العمل.
تتمثل معضلة "الفيدرالي" الحالية في التراجع بالتوظيف وارتفاع الأسعار، حيث تتعقد خيارات البنك بين دعم التوظيف وخفض الأسعار.
ويؤثر خفض أسعار الفائدة على الفوائد التي يدفعها المستهلكون مقابل الرهن العقاري، وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية.
فيما يحتم ارتباط بعض العملات بالدولار على البنوك المركزية خفض الفائدة تبعا لسياسة "الفيدرالي". (العربية)
