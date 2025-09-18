30
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دبي.. بين أقوى 5 مراكز شحن بحري في العالم
Lebanon 24
18-09-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد تقرير "مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي" لعام 2025، الصادر عن وكالة "شينخوا"
الصينية
بالتعاون مع "بورصة
البلطيق
العالمية"، احتفاظ دبي بموقعها بين أفضل خمسة مراكز عالمية للشحن البحري، مع تصدرها المرتبة الأولى عربياً.
Advertisement
الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد
بن خليفة
آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز، معتبراً أنّه ثمرة الرؤية الاستراتيجية للقيادة
الإماراتية
، وتعاون الشركاء المحليين والدوليين في القطاع البحري. وقال: "دبي أثبتت قدرتها على تقديم أرقى الخدمات البحرية ومواكبة التطورات العالمية لتبقى مركزاً رئيسياً للشحن والخدمات اللوجستية".
التقرير أضاء على دور ميناء جبل علي المحوري في عمليات المناولة البحرية، مشيراً إلى تعامله مع 15.5 مليون حاوية نمطية في 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2015. كما سلط الضوء على جهود الاستدامة في الميناء من خلال استخدام الوقود الحيوي، تركيب الألواح الشمسية على مساحة 50 ألف
متر مربع
، وتشغيل مركبات كهربائية ساهمت في تقليص انبعاثات الكربون بأكثر من ألفي طن سنوياً.
كما أبرز التقرير انسجام خطة النقل البحري 2030 مع "أجندة دبي الاقتصادية D33"، الهادفة إلى تعزيز شبكة النقل البحري وتوسيع قدراتها، بما يجعل من الإمارة "لؤلؤة الملاحة البحرية للشرق الأوسط" وفق وصفه.
مواضيع ذات صلة
روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 5-1 آب المقبل (إنترفاكس)
Lebanon 24
روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 5-1 آب المقبل (إنترفاكس)
18/09/2025 16:21:23
18/09/2025 16:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تخطط لبناء مدمرة بحرية جديدة بوزن 5 آلاف طن
Lebanon 24
كوريا الشمالية تخطط لبناء مدمرة بحرية جديدة بوزن 5 آلاف طن
18/09/2025 16:21:23
18/09/2025 16:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
18/09/2025 16:21:23
18/09/2025 16:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تصنيف جديد.. إليكم أقوى جوازات السفر حول العالم
Lebanon 24
تصنيف جديد.. إليكم أقوى جوازات السفر حول العالم
18/09/2025 16:21:23
18/09/2025 16:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الخدمات اللوجستية
الإماراتية
الإماراتي
متر مربع
الإمارات
بن خليفة
الصينية
البلطيق
تابع
قد يعجبك أيضاً
انطلاق منتدى المصارف العربية في بيروت.. ودعوات لإعادة هيكلة القطاع المالي
Lebanon 24
انطلاق منتدى المصارف العربية في بيروت.. ودعوات لإعادة هيكلة القطاع المالي
08:01 | 2025-09-18
18/09/2025 08:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
Lebanon 24
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
08:00 | 2025-09-18
18/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مفاجأة الـ50 مليار دولار في لبنان.. أمر إيجابي!
Lebanon 24
بالفيديو: مفاجأة الـ50 مليار دولار في لبنان.. أمر إيجابي!
07:47 | 2025-09-18
18/09/2025 07:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بدعم إيطالي.. لبنان يطلق حملة وطنية لتوفير الطاقة
Lebanon 24
بدعم إيطالي.. لبنان يطلق حملة وطنية لتوفير الطاقة
07:39 | 2025-09-18
18/09/2025 07:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
Lebanon 24
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
04:32 | 2025-09-18
18/09/2025 04:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:01 | 2025-09-18
انطلاق منتدى المصارف العربية في بيروت.. ودعوات لإعادة هيكلة القطاع المالي
08:00 | 2025-09-18
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
07:47 | 2025-09-18
بالفيديو: مفاجأة الـ50 مليار دولار في لبنان.. أمر إيجابي!
07:39 | 2025-09-18
بدعم إيطالي.. لبنان يطلق حملة وطنية لتوفير الطاقة
04:32 | 2025-09-18
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
03:53 | 2025-09-18
ما هي أسعار الفائدة التي خفضها "الفيدرالي" الأميركي؟
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 16:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 16:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 16:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24