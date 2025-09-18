دبي.. بين أقوى 5 مراكز شحن بحري في العالم

Advertisement

أكد تقرير "مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي" لعام 2025، الصادر عن وكالة "شينخوا" بالتعاون مع "بورصة العالمية"، احتفاظ دبي بموقعها بين أفضل خمسة مراكز عالمية للشحن البحري، مع تصدرها المرتبة الأولى عربياً.الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز، معتبراً أنّه ثمرة الرؤية الاستراتيجية للقيادة ، وتعاون الشركاء المحليين والدوليين في القطاع البحري. وقال: "دبي أثبتت قدرتها على تقديم أرقى الخدمات البحرية ومواكبة التطورات العالمية لتبقى مركزاً رئيسياً للشحن والخدمات اللوجستية".التقرير أضاء على دور ميناء جبل علي المحوري في عمليات المناولة البحرية، مشيراً إلى تعامله مع 15.5 مليون حاوية نمطية في 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2015. كما سلط الضوء على جهود الاستدامة في الميناء من خلال استخدام الوقود الحيوي، تركيب الألواح الشمسية على مساحة 50 ألف ، وتشغيل مركبات كهربائية ساهمت في تقليص انبعاثات الكربون بأكثر من ألفي طن سنوياً.كما أبرز التقرير انسجام خطة النقل البحري 2030 مع "أجندة دبي الاقتصادية D33"، الهادفة إلى تعزيز شبكة النقل البحري وتوسيع قدراتها، بما يجعل من الإمارة "لؤلؤة الملاحة البحرية للشرق الأوسط" وفق وصفه.