28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أمازون تستثمر 14 مليار يورو في ألمانيا خلال 2024
Lebanon 24
18-09-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة أمازون، الخميس، أنها استثمرت نحو 14 مليار
يورو
(16.5 مليار دولار) في عملياتها في
ألمانيا
خلال عام 2024، بزيادة قدرها مليارا يورو مقارنة بالعام السابق.
Advertisement
وقالت الشركة إن الاستثمارات شملت إنشاء مواقع جديدة في هورن-باد ماينبرج، ودومرستورف، وإرفورت، مشيرة إلى أنها استثمرت أكثر من 90 مليار يورو في عملياتها في ألمانيا منذ عام 2010.
وقال روكو برونيجر، المسؤول عن أمازون ألمانيا، إن الشركة تعتزم مواصلة الاستثمار "بشكل مكثف للغاية" في المنطقة، دون
الكشف عن
أرقام محددة.
وتعتزم أمازون إقامة ثلاثة مراكز لوجستية جديدة في بيتيجهايم، وكونرن، وروهر، لتخزين المنتجات قبل بيعها عبر الإنترنت.
وأضاف برونيجر "يجب أن نكون قريبين من عملائنا".
ويعمل لدى أمازون حاليا 40 ألف شخص في ألمانيا في قطاعي
الخدمات اللوجستية
والتطوير، بزيادة قدرها 4 آلاف شخص مقارنة بالعام الماضي، فيما يتم تشغيل سائقي التوصيل عبر متعهدين من الباطن. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
اليابان تستثمر 68 مليار دولار في الهند تشمل صناعة الرقائق
Lebanon 24
اليابان تستثمر 68 مليار دولار في الهند تشمل صناعة الرقائق
18/09/2025 22:02:48
18/09/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
Lebanon 24
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
18/09/2025 22:02:48
18/09/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: قدمنا 25 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام لتغطية المشتريات العسكرية
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: قدمنا 25 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام لتغطية المشتريات العسكرية
18/09/2025 22:02:48
18/09/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: وافقنا على 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: وافقنا على 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027
18/09/2025 22:02:48
18/09/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الخدمات اللوجستية
سكاي نيوز
سكاي نيو
الكشف عن
ألمانيا
إرفورت
إنترنت
ستيت
قد يعجبك أيضاً
مسؤول أميركي: إيران لا تجني إلا ثمن برميل من كل خمسة
Lebanon 24
مسؤول أميركي: إيران لا تجني إلا ثمن برميل من كل خمسة
10:30 | 2025-09-18
18/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
Lebanon 24
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
09:30 | 2025-09-18
18/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق منتدى المصارف العربية في بيروت.. ودعوات لإعادة هيكلة القطاع المالي
Lebanon 24
انطلاق منتدى المصارف العربية في بيروت.. ودعوات لإعادة هيكلة القطاع المالي
08:01 | 2025-09-18
18/09/2025 08:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
Lebanon 24
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
08:00 | 2025-09-18
18/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مفاجأة الـ50 مليار دولار في لبنان.. أمر إيجابي!
Lebanon 24
بالفيديو: مفاجأة الـ50 مليار دولار في لبنان.. أمر إيجابي!
07:47 | 2025-09-18
18/09/2025 07:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:30 | 2025-09-18
مسؤول أميركي: إيران لا تجني إلا ثمن برميل من كل خمسة
09:30 | 2025-09-18
الذهب يتأرجح بعد خفض الفيدرالي للفائدة: صعود قياسي ثم هبوط حاد
08:01 | 2025-09-18
انطلاق منتدى المصارف العربية في بيروت.. ودعوات لإعادة هيكلة القطاع المالي
08:00 | 2025-09-18
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
07:47 | 2025-09-18
بالفيديو: مفاجأة الـ50 مليار دولار في لبنان.. أمر إيجابي!
07:39 | 2025-09-18
بدعم إيطالي.. لبنان يطلق حملة وطنية لتوفير الطاقة
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 22:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24