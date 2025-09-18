Advertisement

إقتصاد

أمازون تستثمر 14 مليار يورو في ألمانيا خلال 2024

Lebanon 24
18-09-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1418663-638938193045961670.jpg
Doc-P-1418663-638938193045961670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة أمازون، الخميس، أنها استثمرت نحو 14 مليار يورو (16.5 مليار دولار) في عملياتها في ألمانيا خلال عام 2024، بزيادة قدرها مليارا يورو مقارنة بالعام السابق.
Advertisement

وقالت الشركة إن الاستثمارات شملت إنشاء مواقع جديدة في هورن-باد ماينبرج، ودومرستورف، وإرفورت، مشيرة إلى أنها استثمرت أكثر من 90 مليار يورو في عملياتها في ألمانيا منذ عام 2010.

وقال روكو برونيجر، المسؤول عن أمازون ألمانيا، إن الشركة تعتزم مواصلة الاستثمار "بشكل مكثف للغاية" في المنطقة، دون الكشف عن أرقام محددة.

وتعتزم أمازون إقامة ثلاثة مراكز لوجستية جديدة في بيتيجهايم، وكونرن، وروهر، لتخزين المنتجات قبل بيعها عبر الإنترنت.

وأضاف برونيجر "يجب أن نكون قريبين من عملائنا".

ويعمل لدى أمازون حاليا 40 ألف شخص في ألمانيا في قطاعي الخدمات اللوجستية والتطوير، بزيادة قدرها 4 آلاف شخص مقارنة بالعام الماضي، فيما يتم تشغيل سائقي التوصيل عبر متعهدين من الباطن. (سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
اليابان تستثمر 68 مليار دولار في الهند تشمل صناعة الرقائق
lebanon 24
18/09/2025 22:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
lebanon 24
18/09/2025 22:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: قدمنا 25 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام لتغطية المشتريات العسكرية
lebanon 24
18/09/2025 22:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: وافقنا على 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027
lebanon 24
18/09/2025 22:02:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الخدمات اللوجستية

سكاي نيوز

سكاي نيو

الكشف عن

ألمانيا

إرفورت

إنترنت

ستيت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:30 | 2025-09-18
09:30 | 2025-09-18
08:01 | 2025-09-18
08:00 | 2025-09-18
07:47 | 2025-09-18
07:39 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24