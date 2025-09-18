أمازون تستثمر 14 مليار يورو في ألمانيا خلال 2024

Advertisement

أعلنت شركة أمازون، الخميس، أنها استثمرت نحو 14 مليار (16.5 مليار دولار) في عملياتها في خلال عام 2024، بزيادة قدرها مليارا يورو مقارنة بالعام السابق.وقالت الشركة إن الاستثمارات شملت إنشاء مواقع جديدة في هورن-باد ماينبرج، ودومرستورف، وإرفورت، مشيرة إلى أنها استثمرت أكثر من 90 مليار يورو في عملياتها في ألمانيا منذ عام 2010.وقال روكو برونيجر، المسؤول عن أمازون ألمانيا، إن الشركة تعتزم مواصلة الاستثمار "بشكل مكثف للغاية" في المنطقة، دون أرقام محددة.وتعتزم أمازون إقامة ثلاثة مراكز لوجستية جديدة في بيتيجهايم، وكونرن، وروهر، لتخزين المنتجات قبل بيعها عبر الإنترنت.وأضاف برونيجر "يجب أن نكون قريبين من عملائنا".ويعمل لدى أمازون حاليا 40 ألف شخص في ألمانيا في قطاعي والتطوير، بزيادة قدرها 4 آلاف شخص مقارنة بالعام الماضي، فيما يتم تشغيل سائقي التوصيل عبر متعهدين من الباطن. (سكاي نيوز)