القمح الروسي يحقق أداءً تاريخيًا رغم تقلبات الطقس جنوبًا

Advertisement

صرحت وزيرة الزراعة الروسية بأن إجمالي كميات الحبوب المحصودة في منذ بداية 2025 بلغ حوالي 114 مليون طن، تشمل 84 مليون طن من القمح.وقالت في إفادة صحفية الخميس: "حتى التاريخ الحالي، تمكنا من جمع قرابة 114 مليون طن من الحبوب، منها 84 مليون طن من القمح. ، تبقى توقعاتنا لمحصول الحبوب عند مستوى 135 مليون طن".وأوضحت أن ومنطقة يساهمان بشكل رئيسي في المحصول هذا العام، بينما تنتظر الوزارة بيانات الإنتاج من ، بالمقابل، شهدت مناطق الجنوب انخفاضا حادا في الإنتاج بسبب الظروف المناخية القاسية التي تباينت بين الصقيع والجفاف.وسجلت صادرات القمح الروسي مستوى قياسيا في الموسم الزراعي 2024 - 2025، ووفقا لبيانات شركة "روس اغروترانس" للسكك الحديدية، بلغت شحنات القمح الروسي مستوى قياسيا قدره 32.2 مليون طن في الفترة ما بين يوليو 2024 ويناير 2025، مقارنة بـ31.8 مليون طن تم تسجيلها في الفترة نفسها من الموسم الماضي. (روسيا اليوم)