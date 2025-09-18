28
إقتصاد
القمح الروسي يحقق أداءً تاريخيًا رغم تقلبات الطقس جنوبًا
Lebanon 24
18-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرحت وزيرة الزراعة الروسية
أوكسانا لوت
بأن إجمالي كميات الحبوب المحصودة في
روسيا
منذ بداية 2025 بلغ حوالي 114 مليون طن، تشمل 84 مليون طن من القمح.
وقالت في إفادة صحفية الخميس: "حتى التاريخ الحالي، تمكنا من جمع قرابة 114 مليون طن من الحبوب، منها 84 مليون طن من القمح.
بشكل عام
، تبقى توقعاتنا لمحصول الحبوب عند مستوى 135 مليون طن".
وأوضحت
الوزيرة
أن
وسط روسيا
ومنطقة
حوض الفولغا
يساهمان بشكل رئيسي في المحصول هذا العام، بينما تنتظر الوزارة بيانات الإنتاج من
سيبيريا
، بالمقابل، شهدت مناطق الجنوب انخفاضا حادا في الإنتاج بسبب الظروف المناخية القاسية التي تباينت بين الصقيع والجفاف.
وسجلت صادرات القمح الروسي مستوى قياسيا في الموسم الزراعي 2024 - 2025، ووفقا لبيانات شركة "روس اغروترانس" للسكك الحديدية، بلغت شحنات القمح الروسي مستوى قياسيا قدره 32.2 مليون طن في الفترة ما بين يوليو 2024 ويناير 2025، مقارنة بـ31.8 مليون طن تم تسجيلها في الفترة نفسها من الموسم الماضي. (روسيا اليوم)
ديب سيك.. صدمة في سوق الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ديب سيك.. صدمة في سوق الذكاء الاصطناعي
02:00 | 2025-09-19
19/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
رغم خفض الفائدة الأميركية.. تراجع في أسعار النفط
01:30 | 2025-09-19
19/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعادن النادرة: ساحة صراع اقتصادية وتحدٍ لسلاسل الإمداد العالمية
Lebanon 24
المعادن النادرة: ساحة صراع اقتصادية وتحدٍ لسلاسل الإمداد العالمية
00:30 | 2025-09-19
19/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: خطوة نحو نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام في لبنان
Lebanon 24
السيد: خطوة نحو نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام في لبنان
16:02 | 2025-09-18
18/09/2025 04:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أمازون تستثمر 14 مليار يورو في ألمانيا خلال 2024
Lebanon 24
أمازون تستثمر 14 مليار يورو في ألمانيا خلال 2024
13:00 | 2025-09-18
18/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
