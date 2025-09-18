Advertisement

إقتصاد

القمح الروسي يحقق أداءً تاريخيًا رغم تقلبات الطقس جنوبًا

Lebanon 24
18-09-2025
صرحت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت بأن إجمالي كميات الحبوب المحصودة في روسيا منذ بداية 2025 بلغ حوالي 114 مليون طن، تشمل 84 مليون طن من القمح.
وقالت في إفادة صحفية الخميس: "حتى التاريخ الحالي، تمكنا من جمع قرابة 114 مليون طن من الحبوب، منها 84 مليون طن من القمح. بشكل عام، تبقى توقعاتنا لمحصول الحبوب عند مستوى 135 مليون طن".

وأوضحت الوزيرة أن وسط روسيا ومنطقة حوض الفولغا يساهمان بشكل رئيسي في المحصول هذا العام، بينما تنتظر الوزارة بيانات الإنتاج من سيبيريا، بالمقابل، شهدت مناطق الجنوب انخفاضا حادا في الإنتاج بسبب الظروف المناخية القاسية التي تباينت بين الصقيع والجفاف.

وسجلت صادرات القمح الروسي مستوى قياسيا في الموسم الزراعي 2024 - 2025، ووفقا لبيانات شركة "روس اغروترانس" للسكك الحديدية، بلغت شحنات القمح الروسي مستوى قياسيا قدره 32.2 مليون طن في الفترة ما بين يوليو 2024 ويناير 2025، مقارنة بـ31.8 مليون طن تم تسجيلها في الفترة نفسها من الموسم الماضي. (روسيا اليوم)
 
