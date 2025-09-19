في خطوة تهدف إلى المساعدة في تمويل الاستثمارات اللازمة.. الاتحاد الأوروبي يتحرك نحو فكرة الديون المشتركة للتكتل

Advertisement

أشار وزير مالية ماركوس مارترباور الى أن يتحرك تدريجيًا نحو إصدار ديون مشتركة للتكتل من أجل المساعدة في تمويل الاستثمارات اللازمة لتحسين الاقتصاد.وقال مارترباور في تصريحات لشبكة تلفزيون من كوبنهاغن إن هذه الفكرة "تتطلب مزيدًا من المناقشات في إطار والمالية للاتحاد (إيكوفين)، ولكننا نتحرك تدريجيًا في هذا الاتجاه".وأضاف: "كرجل اقتصاد، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح"، وفقًا لوكالة (د.ب.أ).