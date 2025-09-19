Advertisement

في خطوة تهدف إلى المساعدة في تمويل الاستثمارات اللازمة.. الاتحاد الأوروبي يتحرك نحو فكرة الديون المشتركة للتكتل

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:30
أشار وزير مالية النمسا ماركوس مارترباور الى أن الاتحاد الأوروبي يتحرك تدريجيًا نحو إصدار ديون مشتركة للتكتل من أجل المساعدة في تمويل الاستثمارات اللازمة لتحسين الاقتصاد.
وقال مارترباور في تصريحات لشبكة تلفزيون بلومبرغ من كوبنهاغن إن هذه الفكرة "تتطلب مزيدًا من المناقشات في إطار مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي (إيكوفين)، ولكننا نتحرك تدريجيًا في هذا الاتجاه".

وأضاف: "كرجل اقتصاد، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
مجلس الشؤون الاقتصادية

الأنباء الألمانية

الشؤون الاقتصادية

الاتحاد الأوروبي

وكالة الأنباء

الألمانية

بلومبرغ

