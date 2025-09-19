29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
Advertisement
إقتصاد
في خطوة تهدف إلى المساعدة في تمويل الاستثمارات اللازمة.. الاتحاد الأوروبي يتحرك نحو فكرة الديون المشتركة للتكتل
Lebanon 24
19-09-2025
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار وزير مالية
النمسا
ماركوس مارترباور الى أن
الاتحاد الأوروبي
يتحرك تدريجيًا نحو إصدار ديون مشتركة للتكتل من أجل المساعدة في تمويل الاستثمارات اللازمة لتحسين الاقتصاد.
Advertisement
وقال مارترباور في تصريحات لشبكة تلفزيون
بلومبرغ
من كوبنهاغن إن هذه الفكرة "تتطلب مزيدًا من المناقشات في إطار
مجلس الشؤون الاقتصادية
والمالية للاتحاد
الأوروبي
(إيكوفين)، ولكننا نتحرك تدريجيًا في هذا الاتجاه".
وأضاف: "كرجل اقتصاد، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح"، وفقًا لوكالة
الأنباء الألمانية
(د.ب.أ).
بلومبرغ
