حزمة عقوبات اوروبية جديدة على روسيا.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تسريع وتيرة الاستغناء عن الغاز الروسي

يعتزم اتخاذ إجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة الاستغناء تدريجيًا عن الطبيعي المسال الروسي، بعد أيام من دعوة الرئيس الأميركي التكتل إلى بذل المزيد من الجهد من أجل كبح جماح تجارة الطاقة الروسية.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن تدرس إدراج بند في حزمة الجديدة ضد بشأن الاستغناء تدريجيًا عن كافة واردات التكتل من الغاز المسال الروسي قبل نهاية عام 2027، والذي هو الموعد المحدد وفق خطة أولية للاتحاد .ومن المقرر أن يطرح الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الجديدة بحق الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء (د.ب.أ).