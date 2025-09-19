29
إقتصاد
حزمة عقوبات اوروبية جديدة على روسيا.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تسريع وتيرة الاستغناء عن الغاز الروسي
Lebanon 24
19-09-2025
|
09:08
يعتزم
الاتحاد الأوروبي
اتخاذ إجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة الاستغناء تدريجيًا عن
الغاز
الطبيعي المسال الروسي، بعد أيام من دعوة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
التكتل إلى بذل المزيد من الجهد من أجل كبح جماح تجارة الطاقة الروسية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن
المفوضية الأوروبية
تدرس إدراج بند في حزمة
العقوبات
الجديدة ضد
روسيا
بشأن الاستغناء تدريجيًا عن كافة واردات التكتل من الغاز المسال الروسي قبل نهاية عام 2027، والذي هو الموعد المحدد وفق خطة أولية للاتحاد
الأوروبي
.
ومن المقرر أن يطرح الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الجديدة بحق
روسيا اليوم
الجمعة، وفقًا لوكالة الأنباء
الألمانية
(د.ب.أ).
