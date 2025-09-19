زيادة واردات ألمانيا من الصين تُقلص فائض التجارة الخارجية الألمانية

Advertisement

‏ تواصل تصدير سلع إلى أكثر من السلع التي تستوردها منها، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الأميركي تُبطئ حركة التجارة بين البلدين.فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الجمعة أن فائض صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة انخفض من يناير إلى يوليو 2025 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.وبحسب البيانات، بلغ فائض الميزان التجاري الألماني مع الولايات المتحدة 34.6 مليار ، أي أقل بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وعلى الصعيد العالمي، تراجع فائض ألمانيا في التجارة الخارجية بمقدار 32.7 مليار يورو، أو بنسبة 21.2 بالمئة، ليبلغ 121.3 مليار يورو، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الواردات من .ورغم هذا التراجع، تبقى الولايات المتحدة الشريك التجاري الذي تحقق معه ألمانيا أعلى فائض في الصادرات. واعتبارا من 7 أب الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوم بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات من ، بينما ارتفعت رسوم الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة منذ حزيران الماضي.وعلى الرغم من أن معظم الصادرات وُجهت إلى الولايات المتحدة في يوليو الماضي، فقد سجل هذا الشهر الانخفاض الشهري الرابع على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول 2021.وسجلت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في الأشهر السبعة الأولى من العام انخفاضا بنسبة 5.3 بالمئة لتصل إلى 89.9 مليار يورو، فيما ارتفعت الصادرات الأميركية إلى ألمانيا بنسبة 2.2 بالمئة لتصل إلى 55.3 مليار يورو. (سكاي نيوز)