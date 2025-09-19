Advertisement

إقتصاد

زيادة واردات ألمانيا من الصين تُقلص فائض التجارة الخارجية الألمانية

Lebanon 24
19-09-2025 | 13:13
‏ تواصل ألمانيا تصدير سلع إلى الولايات المتحدة أكثر من السلع التي تستوردها منها، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُبطئ حركة التجارة بين البلدين.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الجمعة أن فائض صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة انخفض من يناير إلى يوليو 2025 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.

وبحسب البيانات، بلغ فائض الميزان التجاري الألماني مع الولايات المتحدة 34.6 مليار يورو، أي أقل بنسبة 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الصعيد العالمي، تراجع فائض ألمانيا في التجارة الخارجية بمقدار 32.7 مليار يورو، أو بنسبة 21.2 بالمئة، ليبلغ 121.3 مليار يورو، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة الواردات من الصين.

ورغم هذا التراجع، تبقى الولايات المتحدة الشريك التجاري الذي تحقق معه ألمانيا أعلى فائض في الصادرات. واعتبارا من 7 أب الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوم بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي، بينما ارتفعت رسوم الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة منذ حزيران الماضي.

وعلى الرغم من أن معظم الصادرات الألمانية وُجهت إلى الولايات المتحدة في يوليو الماضي، فقد سجل هذا الشهر الانخفاض الشهري الرابع على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ كانون الأول 2021.

وسجلت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في الأشهر السبعة الأولى من العام انخفاضا بنسبة 5.3 بالمئة لتصل إلى 89.9 مليار يورو، فيما ارتفعت الصادرات الأميركية إلى ألمانيا بنسبة 2.2 بالمئة لتصل إلى 55.3 مليار يورو. (سكاي نيوز)

