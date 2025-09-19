مدربو الذكاء الاصطناعي ضحية تسريح جماعي وسط مطالب نقابية

Advertisement

واجه تطوير فى جوجل عقبة بشرية، حيث سُرح أكثر من 200 متعاقد يُدرّبون نماذجها، وتأتي هذه الخطوة وسط صراع مرير حول تدني الأجور وظروف العمل السيئة، ومزاعم بقمع جهودهم النقابية.الموظفون المسؤولون عن الذكاء الاصطناعي يُطردونوفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، لا يقتصر سر برنامجي Gemini وAI Overviews من جوجل على البرمجة فحسب؛ بل يشمل أيضًا أشخاصًا ذوي خبرة، ولكن الآن، أصبح العديد من هؤلاء الموظفين عاطلين عن العمل بعد تسريحهم دون سابق إنذار من شركة GlobalLogic، وهي شركة تُسند إليها جوجل أعمال تقييم الذكاء الاصطناعي.يعمل هؤلاء المتعاقدون، وكثير منهم حاصلون على شهادات أو دكتوراه، كـ"مُقيمين"، وتتمثل مهمتهم في تقييم وإعادة صياغة استجابات الذكاء الاصطناعي لضمان دقتها وفعاليتها وسلامتها البشرية.ووفقًا لتقرير WIRED، جاءت عمليات التسريح بعد أن بدأ العمال في تنظيم أنفسهم احتجاجًا على التفاوت الكبير في الأجور وانعدام الأمن الوظيفي.قال أندرو لوزون، أحد العمال المفصولين، إنه ببساطة "انقطع عن العمل" وأُبلغ أن السبب هو "تباطؤ في المشروع"، ويزعم العمال أن عمليات التسريح هذه هي رد مباشر على محاولاتهم لتشكيل نقابات والمطالبة بظروف عمل أفضل، والتي يزعمون أن الشركة قمعتها بنشاط.الأساس الخفي لازدهار الذكاء الاصطناعي هشهذا ليس مجرد تسريح آخر من الشركات؛ بل يكشف الستار عن العمالة البشرية التي غالبًا ما تكون خفية والتي تُحرك صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها.هؤلاء أفراد ماهرون يقومون بالعمل الحاسم المتمثل في تعليم نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنعها من الانحراف عن المسار، وعند مواجهة جوجل، قال، إن العمال "موظفون لدى جلوبال لوجيك أو متعاقدون من الباطن معها، وليسوا تابعين للشركة الأم ألفابت".هذا النوع من هيكل التوظيف متعدد الطبقات شائع في صناعة التكنولوجيا، مما يخلق فجوة بين الشركة الرئيسية والظروف اليومية للعاملين المتعاقدين. وهذا يطرح السؤال: هل نبني مستقبل التكنولوجيا على حساب قوة عاملة متدنية الأجر، وفي نهاية المطاف قابلة للاستغناء عنها؟ (اليوم السابع)