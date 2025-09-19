Advertisement

إقتصاد

مدربو الذكاء الاصطناعي ضحية تسريح جماعي وسط مطالب نقابية

Lebanon 24
19-09-2025 | 23:00
A-
A+


Doc-P-1419185-638939139848570554.jpg
Doc-P-1419185-638939139848570554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واجه تطوير الذكاء الاصطناعي فى جوجل عقبة بشرية، حيث سُرح أكثر من 200 متعاقد يُدرّبون نماذجها، وتأتي هذه الخطوة وسط صراع مرير حول تدني الأجور وظروف العمل السيئة، ومزاعم بقمع جهودهم النقابية.
Advertisement

الموظفون المسؤولون عن الذكاء الاصطناعي يُطردون
وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، لا يقتصر سر برنامجي Gemini وAI Overviews من جوجل على البرمجة فحسب؛ بل يشمل أيضًا أشخاصًا ذوي خبرة، ولكن الآن، أصبح العديد من هؤلاء الموظفين عاطلين عن العمل بعد تسريحهم دون سابق إنذار من شركة GlobalLogic، وهي شركة تُسند إليها جوجل أعمال تقييم الذكاء الاصطناعي.

يعمل هؤلاء المتعاقدون، وكثير منهم حاصلون على شهادات ماجستير أو دكتوراه، كـ"مُقيمين"، وتتمثل مهمتهم في تقييم وإعادة صياغة استجابات الذكاء الاصطناعي لضمان دقتها وفعاليتها وسلامتها البشرية.

ووفقًا لتقرير WIRED، جاءت عمليات التسريح بعد أن بدأ العمال في تنظيم أنفسهم احتجاجًا على التفاوت الكبير في الأجور وانعدام الأمن الوظيفي.

قال أندرو لوزون، أحد العمال المفصولين، إنه ببساطة "انقطع عن العمل" وأُبلغ أن السبب هو "تباطؤ في المشروع"، ويزعم العمال أن عمليات التسريح هذه هي رد مباشر على محاولاتهم لتشكيل نقابات والمطالبة بظروف عمل أفضل، والتي يزعمون أن الشركة قمعتها بنشاط.

الأساس الخفي لازدهار الذكاء الاصطناعي هش
هذا ليس مجرد تسريح آخر من الشركات؛ بل يكشف الستار عن العمالة البشرية التي غالبًا ما تكون خفية والتي تُحرك صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها.

هؤلاء أفراد ماهرون يقومون بالعمل الحاسم المتمثل في تعليم نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنعها من الانحراف عن المسار، وعند مواجهة جوجل، قال، إن العمال "موظفون لدى جلوبال لوجيك أو متعاقدون من الباطن معها، وليسوا تابعين للشركة الأم ألفابت".

هذا النوع من هيكل التوظيف متعدد الطبقات شائع في صناعة التكنولوجيا، مما يخلق فجوة بين الشركة الرئيسية والظروف اليومية للعاملين المتعاقدين. وهذا يطرح السؤال: هل نبني مستقبل التكنولوجيا على حساب قوة عاملة متدنية الأجر، وفي نهاية المطاف قابلة للاستغناء عنها؟ (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
ديب سيك.. صدمة في سوق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
20/09/2025 10:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: دولة تعيّن أول "وزيرة" افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
20/09/2025 10:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرات مسيّرة ويأمر بتعزيز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
20/09/2025 10:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الشمالية يشرف على تجارب لطائرات مسيّرة ويدعو لتعزيز قدراتها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
20/09/2025 10:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

ماجستير

الرئيسي

البشري

الست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:45 | 2025-09-20
16:03 | 2025-09-19
14:17 | 2025-09-19
13:13 | 2025-09-19
09:19 | 2025-09-19
09:08 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24