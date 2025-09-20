بعد رفض مجلس الشيوخ مشروع التمويل.. مخاوف من إغلاق حكومي في أميركا

Advertisement

تصاعدت مخاوف من إغلاق حكومي في بعد أن رفض أمس الجمعة مشروع قانون تمويل قصير الأجل كان سيُبقي الوكالات الاتحادية تعمل بعد 30 أيلول، قبل أن يبدأ أعضاؤه عطلة تستمر أسبوعًا.وصوّت المشرّعون لصالح رفض مشروع المؤقت بأغلبية 48 صوتًا مقابل 44. وكان هذا التشريع سيُبقي تمويل الوكالات الحكومية عند مستوياته الحالية حتى 21 تشرين الثاني، وسط معارضة شبه تامة من المطالبين بزيادة مخصصات الرعاية الصحية.وقال الجمهوريون إنهم قد يصوّتون مجددًا على مشروع القانون في 29 أيلول، أي قبل من انتهاء التمويل، عند عودة من عطلتهم.