إقتصاد

بعد رفض مجلس الشيوخ مشروع التمويل.. مخاوف من إغلاق حكومي في أميركا

Lebanon 24
20-09-2025 | 03:48
تصاعدت مخاوف من إغلاق حكومي في الولايات المتحدة بعد أن رفض مجلس الشيوخ أمس الجمعة مشروع قانون تمويل قصير الأجل كان سيُبقي الوكالات الاتحادية تعمل بعد 30 أيلول، قبل أن يبدأ أعضاؤه عطلة تستمر أسبوعًا.
وصوّت المشرّعون لصالح رفض مشروع قانون الإنفاق المؤقت بأغلبية 48 صوتًا مقابل 44. وكان هذا التشريع سيُبقي تمويل الوكالات الحكومية عند مستوياته الحالية حتى 21  تشرين الثاني، وسط معارضة شبه تامة من الديمقراطيين المطالبين بزيادة مخصصات الرعاية الصحية.

وقال الجمهوريون إنهم قد يصوّتون مجددًا على مشروع القانون في 29 أيلول، أي قبل يوم واحد من انتهاء التمويل، عند عودة أعضاء المجلس من عطلتهم.
