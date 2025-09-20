Advertisement

إقتصاد

خلال 2025.. المصافي العُمانية تحقق نموًا متباينًا في الإنتاج

Lebanon 24
20-09-2025 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1419500-638939987801206424.png
Doc-P-1419500-638939987801206424.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّلت المصافي العُمانية أداءً متباينًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مع نمو إجمالي قدره 1.6% حتى نهاية تموز، مدفوعًا بارتفاع إنتاج وقود السيارات بنسبة لافتة بلغت 20%.
Advertisement
 
- وقود السيارات العادي (91): ارتفع الإنتاج بنسبة 8.3% ليبلغ 10.09 مليون برميل مقارنة بـ9.31 مليون برميل في نفس الفترة من 2024، وارتفعت المبيعات بنسبة 2% لتصل إلى 8.2 مليون برميل، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 14.7% إلى 1.49 مليون برميل.
 
- وقود السيارات الممتاز (95): ارتفع الإنتاج بنسبة 4.7% ليصل إلى 7.81 مليون برميل، والمبيعات بنسبة 1.2% لتبلغ 7.69 مليون برميل، في حين سجلت الصادرات نموًا كبيرًا بنسبة 50.8% لتصل إلى 863.8 ألف برميل.
 
- الديزل (زيت الغاز): ارتفع الإنتاج بنسبة 3.3% ليصل إلى 19.38 مليون برميل، وارتفعت المبيعات بنسبة 6% لتبلغ 8.55 مليون برميل، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 2.6% إلى 10.22 مليون برميل.
 
- وقود الطائرات: شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض الإنتاج 14.2% إلى 5.89 مليون برميل، والمبيعات 6.1% إلى 2.22 مليون برميل، والصادرات 21.2% لتبلغ 3.47 مليون برميل.
 
- غاز البترول المسال: تراجع الإنتاج طفيفًا بنسبة 0.3% إلى 4.36 مليون برميل، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 22.4% إلى 2.25 مليون برميل، وانخفضت الصادرات بنسبة 60.9% إلى 113.7 ألف برميل.

أما قطاع البتروكيماويات، فشهد نموًا متفاوتًا:
 
- البنزين: ارتفع الإنتاج بنسبة 2.6% إلى 102.4 ألف طن متري، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 0.8%.
- الباراكسيلين: ارتفع الإنتاج بنسبة 3.8% إلى 338 ألف طن متري، وارتفعت الصادرات بنسبة 17.7% لتصل إلى 366.1 ألف طن متري.
- البولي بروبيلين: حقق أكبر قفزة في الإنتاج بنسبة 63.7% ليبلغ 200.8 ألف طن متري، مع انخفاض المبيعات بنسبة 10.3% إلى 17.8 ألف طن متري، وزيادة الصادرات بنسبة 58.9% لتبلغ 148.9 ألف طن متري.

وتوضح هذه المؤشرات أن أداء قطاع التكرير والبتروكيماويات في سلطنة عُمان اتسم بتباين واضح، إذ ارتفعت بعض المنتجات بشكل ملحوظ مثل وقود السيارات الممتاز والبولي بروبيلين، بينما سجلت منتجات أخرى مثل وقود الطائرات وغاز البترول المسال تراجعًا في الصادرات والإنتاج، مما يعكس ديناميكيات الطلب المحلي والإقليمي وأهمية تعزيز مرونة القطاع لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
 
(CNN إقتصادية)
 
مواضيع ذات صلة
"دي إتش إل" تحقق نموًا قويًا في الأرباح التشغيلية وصافي الربح للربع الثاني
lebanon 24
21/09/2025 07:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أسواق أوروبا تغلق متباينة
lebanon 24
21/09/2025 07:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بدعم من التصنيع والتجارة.. الاقتصاد الخليجي يحقق نمواً متواضعاً
lebanon 24
21/09/2025 07:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ1.51 تريليون دولار... "CFI" تُحقّق حجم تداول قياسي في الربع الثاني من العام 2025
lebanon 24
21/09/2025 07:59:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق العالمية

المركز الوطني

الغاز

بيلين

جمالي

باراك

عُمان

اكسيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:28 | 2025-09-21
16:00 | 2025-09-20
15:00 | 2025-09-20
14:00 | 2025-09-20
12:09 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24