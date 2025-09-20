خلال 2025.. المصافي العُمانية تحقق نموًا متباينًا في الإنتاج

سجّلت المصافي العُمانية أداءً متباينًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وفق البيانات الأولية الصادرة عن للإحصاء والمعلومات، مع نمو إجمالي قدره 1.6% حتى نهاية ، مدفوعًا بارتفاع إنتاج وقود السيارات بنسبة لافتة بلغت 20%.

- وقود السيارات العادي (91): ارتفع الإنتاج بنسبة 8.3% ليبلغ 10.09 مليون برميل مقارنة بـ9.31 مليون برميل في نفس الفترة من 2024، وارتفعت المبيعات بنسبة 2% لتصل إلى 8.2 مليون برميل، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 14.7% إلى 1.49 مليون برميل.



- وقود السيارات الممتاز (95): ارتفع الإنتاج بنسبة 4.7% ليصل إلى 7.81 مليون برميل، والمبيعات بنسبة 1.2% لتبلغ 7.69 مليون برميل، في حين سجلت الصادرات نموًا كبيرًا بنسبة 50.8% لتصل إلى 863.8 ألف برميل.



- الديزل (زيت الغاز): ارتفع الإنتاج بنسبة 3.3% ليصل إلى 19.38 مليون برميل، وارتفعت المبيعات بنسبة 6% لتبلغ 8.55 مليون برميل، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 2.6% إلى 10.22 مليون برميل.



- وقود الطائرات: شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض الإنتاج 14.2% إلى 5.89 مليون برميل، والمبيعات 6.1% إلى 2.22 مليون برميل، والصادرات 21.2% لتبلغ 3.47 مليون برميل.



- غاز البترول المسال: تراجع الإنتاج طفيفًا بنسبة 0.3% إلى 4.36 مليون برميل، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 22.4% إلى 2.25 مليون برميل، وانخفضت الصادرات بنسبة 60.9% إلى 113.7 ألف برميل.



أما قطاع البتروكيماويات، فشهد نموًا متفاوتًا:



- البنزين: ارتفع الإنتاج بنسبة 2.6% إلى 102.4 ألف طن متري، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 0.8%.

- الباراكسيلين: ارتفع الإنتاج بنسبة 3.8% إلى 338 ألف طن متري، وارتفعت الصادرات بنسبة 17.7% لتصل إلى 366.1 ألف طن متري.

- البولي بروبيلين: حقق أكبر قفزة في الإنتاج بنسبة 63.7% ليبلغ 200.8 ألف طن متري، مع انخفاض المبيعات بنسبة 10.3% إلى 17.8 ألف طن متري، وزيادة الصادرات بنسبة 58.9% لتبلغ 148.9 ألف طن متري.



وتوضح هذه المؤشرات أن أداء قطاع التكرير والبتروكيماويات في سلطنة اتسم بتباين واضح، إذ ارتفعت بعض المنتجات بشكل ملحوظ مثل وقود السيارات الممتاز والبولي بروبيلين، بينما سجلت منتجات أخرى مثل وقود الطائرات وغاز البترول المسال تراجعًا في الصادرات والإنتاج، مما يعكس ديناميكيات الطلب المحلي والإقليمي وأهمية تعزيز مرونة القطاع لمواجهة تقلبات .

(CNN إقتصادية)