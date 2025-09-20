26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
خلال 2025.. المصافي العُمانية تحقق نموًا متباينًا في الإنتاج
Lebanon 24
20-09-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّلت المصافي العُمانية أداءً متباينًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وفق البيانات الأولية الصادرة عن
المركز الوطني
للإحصاء والمعلومات، مع نمو إجمالي قدره 1.6% حتى نهاية
تموز
، مدفوعًا بارتفاع إنتاج وقود السيارات بنسبة لافتة بلغت 20%.
Advertisement
- وقود السيارات العادي (91): ارتفع الإنتاج بنسبة 8.3% ليبلغ 10.09 مليون برميل مقارنة بـ9.31 مليون برميل في نفس الفترة من 2024، وارتفعت المبيعات بنسبة 2% لتصل إلى 8.2 مليون برميل، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 14.7% إلى 1.49 مليون برميل.
- وقود السيارات الممتاز (95): ارتفع الإنتاج بنسبة 4.7% ليصل إلى 7.81 مليون برميل، والمبيعات بنسبة 1.2% لتبلغ 7.69 مليون برميل، في حين سجلت الصادرات نموًا كبيرًا بنسبة 50.8% لتصل إلى 863.8 ألف برميل.
- الديزل (زيت الغاز): ارتفع الإنتاج بنسبة 3.3% ليصل إلى 19.38 مليون برميل، وارتفعت المبيعات بنسبة 6% لتبلغ 8.55 مليون برميل، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 2.6% إلى 10.22 مليون برميل.
- وقود الطائرات: شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض الإنتاج 14.2% إلى 5.89 مليون برميل، والمبيعات 6.1% إلى 2.22 مليون برميل، والصادرات 21.2% لتبلغ 3.47 مليون برميل.
- غاز البترول المسال: تراجع الإنتاج طفيفًا بنسبة 0.3% إلى 4.36 مليون برميل، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 22.4% إلى 2.25 مليون برميل، وانخفضت الصادرات بنسبة 60.9% إلى 113.7 ألف برميل.
أما قطاع البتروكيماويات، فشهد نموًا متفاوتًا:
- البنزين: ارتفع الإنتاج بنسبة 2.6% إلى 102.4 ألف طن متري، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 0.8%.
- الباراكسيلين: ارتفع الإنتاج بنسبة 3.8% إلى 338 ألف طن متري، وارتفعت الصادرات بنسبة 17.7% لتصل إلى 366.1 ألف طن متري.
- البولي بروبيلين: حقق أكبر قفزة في الإنتاج بنسبة 63.7% ليبلغ 200.8 ألف طن متري، مع انخفاض المبيعات بنسبة 10.3% إلى 17.8 ألف طن متري، وزيادة الصادرات بنسبة 58.9% لتبلغ 148.9 ألف طن متري.
وتوضح هذه المؤشرات أن أداء قطاع التكرير والبتروكيماويات في سلطنة
عُمان
اتسم بتباين واضح، إذ ارتفعت بعض المنتجات بشكل ملحوظ مثل وقود السيارات الممتاز والبولي بروبيلين، بينما سجلت منتجات أخرى مثل وقود الطائرات وغاز البترول المسال تراجعًا في الصادرات والإنتاج، مما يعكس ديناميكيات الطلب المحلي والإقليمي وأهمية تعزيز مرونة القطاع لمواجهة تقلبات
الأسواق العالمية
.
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
"دي إتش إل" تحقق نموًا قويًا في الأرباح التشغيلية وصافي الربح للربع الثاني
Lebanon 24
"دي إتش إل" تحقق نموًا قويًا في الأرباح التشغيلية وصافي الربح للربع الثاني
21/09/2025 07:59:26
21/09/2025 07:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أسواق أوروبا تغلق متباينة
Lebanon 24
أسواق أوروبا تغلق متباينة
21/09/2025 07:59:26
21/09/2025 07:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بدعم من التصنيع والتجارة.. الاقتصاد الخليجي يحقق نمواً متواضعاً
Lebanon 24
بدعم من التصنيع والتجارة.. الاقتصاد الخليجي يحقق نمواً متواضعاً
21/09/2025 07:59:26
21/09/2025 07:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ1.51 تريليون دولار... "CFI" تُحقّق حجم تداول قياسي في الربع الثاني من العام 2025
Lebanon 24
بـ1.51 تريليون دولار... "CFI" تُحقّق حجم تداول قياسي في الربع الثاني من العام 2025
21/09/2025 07:59:26
21/09/2025 07:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق العالمية
المركز الوطني
الغاز
بيلين
جمالي
باراك
عُمان
اكسيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيروت تحتضن الريف.. السوق العادل يحيي الحرف والطعام المحلي
Lebanon 24
بيروت تحتضن الريف.. السوق العادل يحيي الحرف والطعام المحلي
00:28 | 2025-09-21
21/09/2025 12:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم وعود ترامب.. الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع في أميركا
Lebanon 24
رغم وعود ترامب.. الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع في أميركا
16:00 | 2025-09-20
20/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الرسوم الجمركية.. ألمانيا تواجه تباطؤًا في فائض تجارتها مع أميركا
Lebanon 24
بسبب الرسوم الجمركية.. ألمانيا تواجه تباطؤًا في فائض تجارتها مع أميركا
15:00 | 2025-09-20
20/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في السباق التكنولوجي.. هواوي تطلق منظومات حوسبة فائقة الذكاء
Lebanon 24
في السباق التكنولوجي.. هواوي تطلق منظومات حوسبة فائقة الذكاء
14:00 | 2025-09-20
20/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يرفع ثمن تأشيرة H-1B.. ويُحذر
Lebanon 24
ترامب يرفع ثمن تأشيرة H-1B.. ويُحذر
12:09 | 2025-09-20
20/09/2025 12:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:28 | 2025-09-21
بيروت تحتضن الريف.. السوق العادل يحيي الحرف والطعام المحلي
16:00 | 2025-09-20
رغم وعود ترامب.. الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع في أميركا
15:00 | 2025-09-20
بسبب الرسوم الجمركية.. ألمانيا تواجه تباطؤًا في فائض تجارتها مع أميركا
14:00 | 2025-09-20
في السباق التكنولوجي.. هواوي تطلق منظومات حوسبة فائقة الذكاء
12:09 | 2025-09-20
ترامب يرفع ثمن تأشيرة H-1B.. ويُحذر
11:00 | 2025-09-20
لبنان في الطليعة.. تصنيف جديد لـ"احتياطي الذهب" في الدول العربيّة
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 07:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 07:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 07:59:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24