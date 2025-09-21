صادرات هذا البلد إلى أميركا تسجّل تراجعًا حادًا وكارثيًا... ما القصة؟

Advertisement

وأشارت السويسرية إلى أن الصادرات نحو السوق الأميركية انخفضت بنسبة 22.1% مقارنة بالشهر السابق، لتسجّل 3.08 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليارات يورو)، حيث تأثر هذا التراجع بشكل خاص قطاع صناعة الساعات، الذي يُعد الأكثر تضررًا من الرسوم الجديدة.وأضاف البيان أن صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة بلغت "أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2020".كما أوضح أن جزءًا من هذا التراجع يعود أيضًا إلى قطاعي الكيمياء والصيدلة، رغم استثناء الأدوية من الرسوم الجمركية.في آب ، فوجئت سويسرا بقرار إدارة فرض رسوم جمركية على المنتجات السويسرية بنسبة 39 بالمئة، وهي نسبة تفوق تلك التي أُعلن عنها سابقا، إذ كانت قد حُددت في نيسان عند 31 بالمئة.وتراجعت صادرات سويسرا بنسبة 1 بالمئة في آب لتصل إلى 22 مليار فرنك سويسري، مع تراجع بنسبة 0,6 بالمئة نحو وزيادة بنسبة 2,1 بالمئة نحو ، وفقا لتقارير الجمارك.