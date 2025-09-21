31
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
31
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
صادرات هذا البلد إلى أميركا تسجّل تراجعًا حادًا وكارثيًا... ما القصة؟
Lebanon 24
21-09-2025
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت صادرات سويسرا إلى
الولايات المتحدة
خلال شهر آب، وفقًا لبيانات المكتب الفدرالي للجمارك الصادرة أمس الخميس، وذلك عقب فرض
البيت الأبيض
رسوماً جمركية بنسبة 39% على المنتجات السويسرية.
Advertisement
وأشارت
الجمارك
السويسرية إلى أن الصادرات نحو السوق الأميركية انخفضت بنسبة 22.1% مقارنة بالشهر السابق، لتسجّل 3.08 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليارات يورو)، حيث تأثر هذا التراجع بشكل خاص قطاع صناعة الساعات، الذي يُعد الأكثر تضررًا من الرسوم الجديدة.
وأضاف البيان أن صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة بلغت "أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2020".
كما أوضح أن جزءًا من هذا التراجع يعود أيضًا إلى قطاعي الكيمياء والصيدلة، رغم استثناء الأدوية من الرسوم الجمركية.
في آب ، فوجئت سويسرا بقرار إدارة
دونالد ترامب
فرض رسوم جمركية على المنتجات السويسرية بنسبة 39 بالمئة، وهي نسبة تفوق تلك التي أُعلن عنها سابقا، إذ كانت قد حُددت في نيسان عند 31 بالمئة.
وتراجعت صادرات سويسرا بنسبة 1 بالمئة في آب لتصل إلى 22 مليار فرنك سويسري، مع تراجع بنسبة 0,6 بالمئة نحو
آسيا
وزيادة بنسبة 2,1 بالمئة نحو
الاتحاد الأوروبي
، وفقا لتقارير الجمارك.
مواضيع ذات صلة
مراجعة حادة لبيانات الوظائف في أميركا تضيف ضغوطاً على الفيدرالي
Lebanon 24
مراجعة حادة لبيانات الوظائف في أميركا تضيف ضغوطاً على الفيدرالي
21/09/2025 18:20:26
21/09/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
التجارة الصينية: تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة 6% خلال شهر
Lebanon 24
التجارة الصينية: تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة 6% خلال شهر
21/09/2025 18:20:26
21/09/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
21/09/2025 18:20:26
21/09/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال هذه الفترة.. شركة سعودية تسجل انخفاضًا حادًا في صافي الربح
Lebanon 24
خلال هذه الفترة.. شركة سعودية تسجل انخفاضًا حادًا في صافي الربح
21/09/2025 18:20:26
21/09/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
هذا البلد
الأوروبي
الجمارك
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بنسبة لافتة... الدرهم المغربي يسجّل ارتفاعًا مقابل الدولار الأميركي واليورو
Lebanon 24
بنسبة لافتة... الدرهم المغربي يسجّل ارتفاعًا مقابل الدولار الأميركي واليورو
10:17 | 2025-09-21
21/09/2025 10:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة.. العمال يحذّرون من تهريبة وعبد الله "لن نقبل"
Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة.. العمال يحذّرون من تهريبة وعبد الله "لن نقبل"
05:00 | 2025-09-21
21/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت تحتضن الريف.. السوق العادل يحيي الحرف والطعام المحلي
Lebanon 24
بيروت تحتضن الريف.. السوق العادل يحيي الحرف والطعام المحلي
00:28 | 2025-09-21
21/09/2025 12:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 2025.. المصافي العُمانية تحقق نموًا متباينًا في الإنتاج
Lebanon 24
خلال 2025.. المصافي العُمانية تحقق نموًا متباينًا في الإنتاج
16:45 | 2025-09-20
20/09/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم وعود ترامب.. الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع في أميركا
Lebanon 24
رغم وعود ترامب.. الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع في أميركا
16:00 | 2025-09-20
20/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
Lebanon 24
"تغييرات" داخل "حزب الله"
13:56 | 2025-09-20
20/09/2025 01:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:17 | 2025-09-21
بنسبة لافتة... الدرهم المغربي يسجّل ارتفاعًا مقابل الدولار الأميركي واليورو
05:00 | 2025-09-21
تعويضات نهاية الخدمة.. العمال يحذّرون من تهريبة وعبد الله "لن نقبل"
00:28 | 2025-09-21
بيروت تحتضن الريف.. السوق العادل يحيي الحرف والطعام المحلي
16:45 | 2025-09-20
خلال 2025.. المصافي العُمانية تحقق نموًا متباينًا في الإنتاج
16:00 | 2025-09-20
رغم وعود ترامب.. الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع في أميركا
15:00 | 2025-09-20
بسبب الرسوم الجمركية.. ألمانيا تواجه تباطؤًا في فائض تجارتها مع أميركا
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 18:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24