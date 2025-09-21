Advertisement

إقتصاد

صادرات هذا البلد إلى أميركا تسجّل تراجعًا حادًا وكارثيًا... ما القصة؟

Lebanon 24
21-09-2025 | 06:50
تراجعت صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة خلال شهر آب، وفقًا لبيانات المكتب الفدرالي للجمارك الصادرة أمس الخميس، وذلك عقب فرض البيت الأبيض رسوماً جمركية بنسبة 39% على المنتجات السويسرية.
وأشارت الجمارك السويسرية إلى أن الصادرات نحو السوق الأميركية انخفضت بنسبة 22.1% مقارنة بالشهر السابق، لتسجّل 3.08 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليارات يورو)، حيث تأثر هذا التراجع بشكل خاص قطاع صناعة الساعات، الذي يُعد الأكثر تضررًا من الرسوم الجديدة.



وأضاف البيان أن صادرات سويسرا إلى الولايات المتحدة بلغت "أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2020".



كما أوضح أن جزءًا من هذا التراجع يعود أيضًا إلى قطاعي الكيمياء والصيدلة، رغم استثناء الأدوية من الرسوم الجمركية.



في آب ، فوجئت سويسرا بقرار إدارة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على المنتجات السويسرية بنسبة 39 بالمئة، وهي نسبة تفوق تلك التي أُعلن عنها سابقا، إذ كانت قد حُددت في نيسان عند 31 بالمئة.


وتراجعت صادرات سويسرا بنسبة 1 بالمئة في آب لتصل إلى 22 مليار فرنك سويسري، مع تراجع بنسبة 0,6 بالمئة نحو آسيا وزيادة بنسبة 2,1 بالمئة نحو الاتحاد الأوروبي، وفقا لتقارير الجمارك.

