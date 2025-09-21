Advertisement

إقتصاد

بنسبة لافتة... الدرهم المغربي يسجّل ارتفاعًا مقابل الدولار الأميركي واليورو

Lebanon 24
21-09-2025 | 10:17
أعلن بنك المغرب المركزي أن سعر صرف الدرهم المغربي سجّل ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقابل كل من الدولار الأميركي واليورو خلال الفترة من 11 إلى 17 أيلول 2025، بينما تراجعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء.
وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي 9.02 درهم، مقابل 10.61 درهم لليورو، وفقًا لأحدث الأسعار الصادرة عن البنك.


وأوضح بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أنه لم تُجر أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 413.8 مليار درهم بتاريخ 12 ايلول، مسجلة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاعًا سنويًا بنسبة 13%، وفق موقع هسبريس المغربي.


أما بخصوص تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسط الضخ اليومي 136.8 مليار درهم، منها عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 40.9 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 36.1 مليار درهم.


وفيما يتعلق بالسوق بين البنوك، سجل متوسط حجم التداول اليومي ارتفاعًا إلى 5.6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 2.25%.

