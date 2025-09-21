29
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بنسبة لافتة... الدرهم المغربي يسجّل ارتفاعًا مقابل الدولار الأميركي واليورو
Lebanon 24
21-09-2025
|
10:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
بنك المغرب
المركزي أن سعر صرف الدرهم
المغربي
سجّل ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقابل كل من الدولار الأميركي واليورو خلال الفترة من 11 إلى 17 أيلول 2025، بينما تراجعت مؤشرات
بورصة الدار البيضاء
.
Advertisement
وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي 9.02 درهم، مقابل 10.61 درهم لليورو، وفقًا لأحدث الأسعار الصادرة عن البنك.
وأوضح بنك
المغرب
في نشرته الأسبوعية أنه لم تُجر أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 413.8 مليار درهم بتاريخ 12 ايلول، مسجلة تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاعًا سنويًا بنسبة 13%، وفق موقع هسبريس المغربي.
أما بخصوص تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسط الضخ اليومي 136.8 مليار درهم، منها عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 40.9 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 36.1 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالسوق بين البنوك، سجل متوسط حجم التداول اليومي ارتفاعًا إلى 5.6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 2.25%.
مواضيع ذات صلة
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
22/09/2025 01:07:07
22/09/2025 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
التضخم في أميركا يسجّل ارتفاعًا معتدلًا... كم بلغت نسبته؟
Lebanon 24
التضخم في أميركا يسجّل ارتفاعًا معتدلًا... كم بلغت نسبته؟
22/09/2025 01:07:07
22/09/2025 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كييف تعرض شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مقابل ضمانات أمنية أميركية
Lebanon 24
كييف تعرض شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار مقابل ضمانات أمنية أميركية
22/09/2025 01:07:07
22/09/2025 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل اعلى مستوى منذ اكثر من شهر
Lebanon 24
الدولار يسجل اعلى مستوى منذ اكثر من شهر
22/09/2025 01:07:07
22/09/2025 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بورصة الدار البيضاء
الدار البيضاء
بنك المغرب
المغربي
يورو
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
16:21 | 2025-09-21
21/09/2025 04:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار جديدة عن "اقتصاد حماس".. مركزٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
أسرار جديدة عن "اقتصاد حماس".. مركزٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2025-09-21
21/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصلاح نقدي على نار حامية… سوريا تحاول استعادة الثقة بالنظام المصرفي
Lebanon 24
إصلاح نقدي على نار حامية… سوريا تحاول استعادة الثقة بالنظام المصرفي
12:41 | 2025-09-21
21/09/2025 12:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
صادرات هذا البلد إلى أميركا تسجّل تراجعًا حادًا وكارثيًا... ما القصة؟
Lebanon 24
صادرات هذا البلد إلى أميركا تسجّل تراجعًا حادًا وكارثيًا... ما القصة؟
06:50 | 2025-09-21
21/09/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة.. العمال يحذّرون من تهريبة وعبد الله "لن نقبل"
Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة.. العمال يحذّرون من تهريبة وعبد الله "لن نقبل"
05:00 | 2025-09-21
21/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
23:12 | 2025-09-20
20/09/2025 11:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:21 | 2025-09-21
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
15:00 | 2025-09-21
أسرار جديدة عن "اقتصاد حماس".. مركزٌ إسرائيلي يتحدث
12:41 | 2025-09-21
إصلاح نقدي على نار حامية… سوريا تحاول استعادة الثقة بالنظام المصرفي
06:50 | 2025-09-21
صادرات هذا البلد إلى أميركا تسجّل تراجعًا حادًا وكارثيًا... ما القصة؟
05:00 | 2025-09-21
تعويضات نهاية الخدمة.. العمال يحذّرون من تهريبة وعبد الله "لن نقبل"
00:28 | 2025-09-21
بيروت تحتضن الريف.. السوق العادل يحيي الحرف والطعام المحلي
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 01:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24