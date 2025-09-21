تحسن تدريجي بعد هجوم سيبراني على مطارات أوروبا

Advertisement

أعلن مطار هيثرو في ، الأكثر ازدحامًا في ، أنه بدأ استعادة عملياته الآلية وأن معظم الرحلات تسير بشكل طبيعي، مع بقاء تأخيرات محدودة. الوضع نفسه سُجّل في ودبلن، حيث تتراجع التأخيرات تدريجيًا، في حين ما زال مطار الأكثر تأثرًا بعد إلغاء 45 رحلة من أصل 257 وتأخيرات بين 30 و90 دقيقة.تعود الأزمة إلى هجوم إلكتروني استهدف نظام (MUSE) التابع لشركة كولينز أيروسبايس (Collins Aerospace)، المملوكة لمجموعة الصناعات الدفاعية RTX، وهي مزوّد رئيسي لخدمات تسجيل الوصول في أكثر من 170 مطارًا عالميًا. الهجوم أدى إلى تعطيل الأنظمة الرقمية في لندن، برلين، بروكسل ودبلن، ما اضطر المطارات إلى العودة للإجراءات اليدوية مؤقتًا.الهجوم الأخير يأتي ضمن موجة متصاعدة من الاختراقات السيبرانية في قطاع الطيران. تقرير حديث لمجموعة تاليس كشف عن تسجيل 27 هجومًا ببرمجيات الفدية بين يناير 2024 وأبريل 2025، بزيادة سبعة أضعاف عن العام السابق. هذه الهجمات استهدفت شركات طيران ومطارات ومقاولين، ما يعكس هشاشة البنية التحتية الرقمية لهذا القطاع.أعلنت سلطات المطارات الأوروبية أنها تتحقق من مصدر الهجوم بالتنسيق مع الجهات التنظيمية وشركات الأمن السيبراني. كما دعت الركاب للتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى ، وسط توقعات بعودة العمليات بشكل كامل خلال الساعات إذا لم تظهر مشاكل جديدة. (العين)