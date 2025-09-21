Advertisement

إقتصاد

تحسن تدريجي بعد هجوم سيبراني على مطارات أوروبا

Lebanon 24
21-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1419846-638940963447538539.png
Doc-P-1419846-638940963447538539.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت حركة الطيران الأوروبية، الأحد، تحسنًا ملحوظًا بعد الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أنظمة تسجيل الوصول الآلية في عدد من المطارات الكبرى أمس السبت، ما أدى إلى فوضى وتأخيرات واسعة.

Advertisement
أعلن مطار هيثرو في لندن، الأكثر ازدحامًا في أوروبا، أنه بدأ استعادة عملياته الآلية وأن معظم الرحلات تسير بشكل طبيعي، مع بقاء تأخيرات محدودة. الوضع نفسه سُجّل في برلين ودبلن، حيث تتراجع التأخيرات تدريجيًا، في حين ما زال مطار بروكسل الأكثر تأثرًا بعد إلغاء 45 رحلة من أصل 257 وتأخيرات بين 30 و90 دقيقة.

تعود الأزمة إلى هجوم إلكتروني استهدف نظام (MUSE) التابع لشركة كولينز أيروسبايس (Collins Aerospace)، المملوكة لمجموعة الصناعات الدفاعية الأمريكية RTX، وهي مزوّد رئيسي لخدمات تسجيل الوصول في أكثر من 170 مطارًا عالميًا. الهجوم أدى إلى تعطيل الأنظمة الرقمية في لندن، برلين، بروكسل ودبلن، ما اضطر المطارات إلى العودة للإجراءات اليدوية مؤقتًا.

الهجوم الأخير يأتي ضمن موجة متصاعدة من الاختراقات السيبرانية في قطاع الطيران. تقرير حديث لمجموعة تاليس كشف عن تسجيل 27 هجومًا ببرمجيات الفدية بين يناير 2024 وأبريل 2025، بزيادة سبعة أضعاف عن العام السابق. هذه الهجمات استهدفت شركات طيران ومطارات ومقاولين، ما يعكس هشاشة البنية التحتية الرقمية لهذا القطاع.

أعلنت سلطات المطارات الأوروبية أنها تتحقق من مصدر الهجوم بالتنسيق مع الجهات التنظيمية وشركات الأمن السيبراني. كما دعت الركاب للتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، وسط توقعات بعودة العمليات بشكل كامل خلال الساعات القادمة إذا لم تظهر مشاكل جديدة. (العين)
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": انتهاء اعمال الصيانة على اوتوستراد المدفون والسير الى تحسن تدريجي
lebanon 24
22/09/2025 09:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع الشاحنة عند مفرق عاليه صعودا والسير الى تحسن تدريجي (التحكم المروري)
lebanon 24
22/09/2025 09:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تم رفع الشاحنة جانب اوتوستراد ضهر الوحش باتجاه بيروت والسير الى تحسن تدريجي (التحكم المروري)
lebanon 24
22/09/2025 09:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم سيبراني يشلّ مطارات أوروبية
lebanon 24
22/09/2025 09:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمريكية

الأوروبي

القادمة

المطار

أوروبي

أمريكي

بروكسل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:01 | 2025-09-22
01:34 | 2025-09-22
00:55 | 2025-09-22
00:19 | 2025-09-22
16:21 | 2025-09-21
15:00 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24