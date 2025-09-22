مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.. ارتفاع طفيف في أسعار النفط

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الاثنين مدعومة بالتوترات الجيوسياسية في والشرق الأوسط، لكن احتمال زيادة المعروض النفطي والقلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الطلب العالمي على الوقود حد من المكاسب.ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.42% إلى 66.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.32% إلى 62.88 دولار.التنفيذي لمنصة الاستثمار مومو في ونيوزيلندا، مكارثي: "التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تهديدات روسية على الحدود ذكّرت المتعاملين بالمخاطر المستمرة على أمن الطاقة من الشرقي".