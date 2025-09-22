Advertisement

إقتصاد

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.. ارتفاع طفيف في أسعار النفط

Lebanon 24
22-09-2025 | 00:55
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بالتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، لكن احتمال زيادة المعروض النفطي والقلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الطلب العالمي على الوقود حد من المكاسب.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.42% إلى 66.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.32% إلى 62.88 دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار مومو في أستراليا ونيوزيلندا، مايكل مكارثي: "التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تهديدات روسية على الحدود البولندية ذكّرت المتعاملين بالمخاطر المستمرة على أمن الطاقة الأوروبي من الشمال الشرقي".
