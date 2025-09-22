Advertisement

إقتصاد

الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له

Lebanon 24
22-09-2025 | 01:34
حام الذهب قرب ذروته التاريخية اليوم الاثنين، مدعوماً بتوقعات مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية وترقب المستثمرين لخطابات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3688.76 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 3707.40 دولار الأسبوع الماضي، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الاول 0.5% إلى 3723.70 دولاراً.
