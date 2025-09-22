30
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
27
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له
Lebanon 24
22-09-2025
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
حام
الذهب
قرب ذروته التاريخية اليوم الاثنين، مدعوماً بتوقعات مزيد من خفض أسعار الفائدة
الأمريكية
وترقب المستثمرين لخطابات مسؤولي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وبيانات التضخم هذا الأسبوع.
Advertisement
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3688.76 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 3707.40 دولار الأسبوع الماضي، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الاول 0.5% إلى 3723.70 دولاراً.
مواضيع ذات صلة
الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟
Lebanon 24
الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟
22/09/2025 09:51:48
22/09/2025 09:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
Lebanon 24
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
22/09/2025 09:51:48
22/09/2025 09:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤشر ناسداك يغلق على مستوى قياسي مرتفع
Lebanon 24
المؤشر ناسداك يغلق على مستوى قياسي مرتفع
22/09/2025 09:51:48
22/09/2025 09:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إنتاج الصناعات الدفاعية في الهند إلى مستوى قياسيّ
Lebanon 24
إرتفاع إنتاج الصناعات الدفاعية في الهند إلى مستوى قياسيّ
22/09/2025 09:51:48
22/09/2025 09:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الأمريكية
الفيدرالي
أمريكي
فيدرا
غرين
صعدة
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل سلسلة خطابات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.. استقرار في سعر الدولار
Lebanon 24
قبل سلسلة خطابات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.. استقرار في سعر الدولار
02:01 | 2025-09-22
22/09/2025 02:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.. ارتفاع طفيف في أسعار النفط
Lebanon 24
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.. ارتفاع طفيف في أسعار النفط
00:55 | 2025-09-22
22/09/2025 12:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالبات بإعفاءات ضريبية للأفران المتضررة في لبنان
Lebanon 24
مطالبات بإعفاءات ضريبية للأفران المتضررة في لبنان
00:19 | 2025-09-22
22/09/2025 12:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحسن تدريجي بعد هجوم سيبراني على مطارات أوروبا
Lebanon 24
تحسن تدريجي بعد هجوم سيبراني على مطارات أوروبا
23:00 | 2025-09-21
21/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
16:21 | 2025-09-21
21/09/2025 04:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:01 | 2025-09-22
قبل سلسلة خطابات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.. استقرار في سعر الدولار
00:55 | 2025-09-22
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.. ارتفاع طفيف في أسعار النفط
00:19 | 2025-09-22
مطالبات بإعفاءات ضريبية للأفران المتضررة في لبنان
23:00 | 2025-09-21
تحسن تدريجي بعد هجوم سيبراني على مطارات أوروبا
16:21 | 2025-09-21
أزمة سيولة خانقة تضرب الأمم المتحدة.. ماذا يحصل؟
15:00 | 2025-09-21
أسرار جديدة عن "اقتصاد حماس".. مركزٌ إسرائيلي يتحدث
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 09:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 09:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 09:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24