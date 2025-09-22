الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى قياسي له

Advertisement

حام قرب ذروته التاريخية اليوم الاثنين، مدعوماً بتوقعات مزيد من خفض أسعار الفائدة وترقب المستثمرين لخطابات مسؤولي وبيانات التضخم هذا الأسبوع.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3688.76 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً عند 3707.40 دولار الأسبوع الماضي، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الاول 0.5% إلى 3723.70 دولاراً.