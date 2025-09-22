قبل سلسلة خطابات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.. استقرار في سعر الدولار

Advertisement

استقر الدولار اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لسلسلة خطابات لمسؤولي (البنك المركزي الأميركي) على مدار الأسبوع، والتي قد تعطي مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة ، بعد أن استأنف البنك دورة التيسير النقدي الأسبوع الماضي.وشهدت تحركات العملات في الآسيوية حالة من الهدوء النسبي بعد موجة تقلبات الأسبوع الماضي عقب سلسلة القرارات الصادرة عن الاحتياطي الاتحادي وبنك انجلترا وبنك بشأن أسعار الفائدة.وتراجع الين الياباني 0.16 بالمئة إلى 148.22 مقابل الدولار، مقلصا مكاسبه التي حققها يوم الجمعة، بعد أن أثارت لهجة الأكثر تشددا توقعات برفع وشيك للفائدة.في الوقت نفسه، انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3458 دولار، تحت ضغط عوامل داخلية أبرزها ارتفاع الاقتراض الحكومي في وقرار بنك بشأن أسعار الفائدة الذي كشف عن صعوبة الموازنة بين النمو وكبح التضخم.