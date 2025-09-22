Advertisement

إقتصاد

قبل سلسلة خطابات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي.. استقرار في سعر الدولار

Lebanon 24
22-09-2025 | 02:01
استقر الدولار اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لسلسلة خطابات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدار الأسبوع، والتي قد تعطي مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، بعد أن استأنف البنك دورة التيسير النقدي الأسبوع الماضي.
وشهدت تحركات العملات في بداية الجلسة الآسيوية حالة من الهدوء النسبي بعد موجة تقلبات الأسبوع الماضي عقب سلسلة القرارات الصادرة عن الاحتياطي الاتحادي وبنك انجلترا وبنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

وتراجع الين الياباني 0.16 بالمئة إلى 148.22 مقابل الدولار، مقلصا مكاسبه التي حققها يوم الجمعة، بعد أن أثارت لهجة بنك اليابان الأكثر تشددا توقعات برفع وشيك للفائدة.

في الوقت نفسه، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3458 دولار، تحت ضغط عوامل داخلية أبرزها ارتفاع الاقتراض الحكومي في بريطانيا وقرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الذي كشف عن صعوبة الموازنة بين النمو وكبح التضخم.
