إقتصاد

تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

Lebanon 24
22-09-2025 | 02:47
Doc-P-1419959-638941319666420725.webp
Doc-P-1419959-638941319666420725.webp photos 0
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5%.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن أسعار الفائدة الأولية تعكس مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.
وكالة أنباء الصين الجديدة

وكالة أنباء الصين

البنك المركزي

المركز الوطني

بيت أ

إنتر

