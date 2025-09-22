في مصر.. 400 ألف وحدة جديدة ضمن أكبر مشروع سكني

Advertisement

تستعد وزارة الإسكان لطرح المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني تنفذه الدولة، يشمل نحو 400 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على عدة مراحل، وذلك عبر "منصة مصر العقارية" مطلع أكتوبر المقبل.وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا الطرح يأتي انسجامًا مع رؤية الدولة لتوفير سكن كريم لكل مواطن ، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في السوق العقارية الإقليمية والدولية.أوضح الوزير أن "منصة مصر العقارية" تُعد أداة محورية في مسار التحول الرقمي، حيث تتيح تسويق المشروعات العقارية داخل مصر وخارجها، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان. كما كشف عن إعداد خطة متكاملة لتصدير العقار المصري، لفتح جديدة أمام الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية.وأشار الشربيني إلى أن الاجتماعات الدورية تركز على استكمال تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي ستسهم في تنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والدقة في البيانات، مع إتاحة قاعدة بيانات لحظية للمواطنين والمستثمرين.واختتم الوزير بالتأكيد على الوزارة بتنفيذ رؤية الرئيس في توفير وحدات سكنية مناسبة، والعمل على جعل "منصة مصر العقارية" البوابة الموحدة التي تعكس حجم الإنجاز، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار العقاري محليًا ودوليًا.