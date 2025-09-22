Advertisement

إقتصاد

في مصر.. 400 ألف وحدة جديدة ضمن أكبر مشروع سكني

Lebanon 24
22-09-2025 | 09:00
Doc-P-1420096-638941518909931033.png
Doc-P-1420096-638941518909931033.png photos 0
تستعد وزارة الإسكان المصرية لطرح المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني تنفذه الدولة، يشمل نحو 400 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على عدة مراحل، وذلك عبر "منصة مصر العقارية" مطلع أكتوبر المقبل.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذا الطرح يأتي انسجامًا مع رؤية الدولة لتوفير سكن كريم لكل مواطن مصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في السوق العقارية الإقليمية والدولية.

منصة مصر العقارية.. خطوة للتحول الرقمي

أوضح الوزير أن "منصة مصر العقارية" تُعد أداة محورية في مسار التحول الرقمي، حيث تتيح تسويق المشروعات العقارية داخل مصر وخارجها، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان. كما كشف عن إعداد خطة متكاملة لتصدير العقار المصري، لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية.


وأشار الشربيني إلى أن الاجتماعات الدورية تركز على استكمال تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي ستسهم في تنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والدقة في البيانات، مع إتاحة قاعدة بيانات لحظية للمواطنين والمستثمرين.



واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير وحدات سكنية مناسبة، والعمل على جعل "منصة مصر العقارية" البوابة الموحدة التي تعكس حجم الإنجاز، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار العقاري محليًا ودوليًا.
 
(CNN إقتصادية)
